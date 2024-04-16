Dünyanın en kötü yemekleri güncel liste! Türkiye’den de 2 yemek var: İşte TasteAtlas’a göre en kötü 100 yemek

İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme; kültürden kültüre farklılık gösteriyor. Kebap, döner, pide gibi birçok lezzet Türkiye ile özdeşleşirken, farklı coğrafyalarda da değişik lezzetleri tatmak mümkün... Yemekler hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren TasteAtlas, yemekler üzerine detaylı bir araştırma yaptı. Bunun sonucunda "dünyanın en kötü 100 yemeği listesi" oluşturuldu. Listeye Türkiye'den de 2 yemek girdi. Peki sizce dünyanın en kötü yemeği hangisi? İşte detaylar...