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Haberler Yaşam Dünyanın en kötü yemekleri güncel liste! Türkiye'den de 2 yemek var: İşte TasteAtlas'a göre en kötü 100 yemek
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:17

Dünyanın en kötü yemekleri güncel liste! Türkiye'den de 2 yemek var: İşte TasteAtlas'a göre en kötü 100 yemek

Yemekler hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren, geleneksel yemekler için deneyimsel bir çevrimiçi seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en kötü 100 yemeği listesini paylaştı. Listeye Türkiye'den de 2 yemek dahil oldu. Peki dünyanın en kötü yemeği hangisi? İşte dünyanın en kötü 100 yemeği ve haberin detayları...

Dünyanın en kötü yemekleri güncel liste! Türkiye’den de 2 yemek var: İşte TasteAtlas’a göre en kötü 100 yemek

İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme; kültürden kültüre farklılık gösteriyor. Kebap, döner, pide gibi birçok lezzet Türkiye ile özdeşleşirken, farklı coğrafyalarda da değişik lezzetleri tatmak mümkün... Yemekler hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren TasteAtlas, yemekler üzerine detaylı bir araştırma yaptı. Bunun sonucunda "dünyanın en kötü 100 yemeği listesi" oluşturuldu. Listeye Türkiye'den de 2 yemek girdi. Peki sizce dünyanın en kötü yemeği hangisi? İşte detaylar...

Dünyanın en kötü yemekleri güncel liste! Türkiye’den de 2 yemek var: İşte TasteAtlas’a göre en kötü 100 yemek

100- Yaksik

Yaksik veya yakbap, yapışkan pirinci buharda pişirip kestane, hünnap ve çam fıstığı ile karıştırılarak yapılan tatlı bir Kore yemeğidir.

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Dünyanın en kötü yemekleri güncel liste! Türkiye’den de 2 yemek var: İşte TasteAtlas’a göre en kötü 100 yemek

99- Millionbøf

Millionbøf, genellikle patates, makarna veya pilavla servis edilen bir Danimarka sığır eti yemeğidir.

Dünyanın en kötü yemekleri güncel liste! Türkiye’den de 2 yemek var: İşte TasteAtlas’a göre en kötü 100 yemek

98-Maidanosalata
Maidanosalata, ıslatılmış ekmeğin ezilmiş maydanozla buluştuğu bir Yunanistan yemeği

Dünyanın en kötü yemekleri güncel liste! Türkiye’den de 2 yemek var: İşte TasteAtlas’a göre en kötü 100 yemek

97-Pincho ensaladilla rusa

Bask Bölgesi'nden gelen geleneksel bir İspanyol mezesi veya bar atıştırmalıktır.

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