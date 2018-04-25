Dünyanın en küçük canlıları

Chihuahua Herkes Chihuahua cinsi köpeklerin küçük olduğunu bilir, ancak ne kadar küçük olabileceğini tahmin etmeyebilir. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en küçük köpeği olan Milly sadece 9.6 santimetre. Cüce tavşan Dünyanın en küçük ve en nadir bulunan tavşan türü olan Cüce tavşan ortalama 22 ila 27 santimetre aralığında olup sadece 450 gram ağırlığındadır Cüce Marmoset Minik kral olarak bilinen ve Güney Amerika'da yaşayan Cüce Marmoset cinsi maymunlar bir insanın eline sığabilir ve sadece 15.2 santimetre boyundadır. Brookesia Micra Chameleon Madagaskar adasında bulunan Brookesia Micra Chameleon, keşfedilen dünyanın en küçük bukalemunudur. Bir kibritin ucuna oturabilir veya bir insanın işaret parmağına sığabilir. Minyatür at Minyatür atlar orta boy bir köpeğin büyüklüğüne yakındır. Dünyanın en küçük atı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Thumbelina sadece 44.5 santimetredir Sphaerodactylus Ariasae Dominik Cumhuriyeti'nde keşfedilen dünyanın en küçük kertenkelesi. En fazla 2.5 santimetre en az da 16 milimetre boyundadır. Minyatür kedi Guinness Rekorlar Kitabına giren dünyanın en küçük kedisi Himalayan-Persian cinsi olan Tinker Toy. Tam büyüdüğünde sadece 19 santimetre olarak ölçüldü.