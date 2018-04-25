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Dünyanın en küçük canlıları

Giriş Tarihi: 25.04.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 11:58
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Dünyanın en küçük canlıları
Dünyanın en küçük canlıları

Chihuahua

Herkes Chihuahua cinsi köpeklerin küçük olduğunu bilir, ancak ne kadar küçük olabileceğini tahmin etmeyebilir. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en küçük köpeği olan Milly sadece 9.6 santimetre.

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Dünyanın en küçük canlıları
Dünyanın en küçük canlıları

Cüce tavşan

Dünyanın en küçük ve en nadir bulunan türü olan Cüce tavşan ortalama 22 ila 27 santimetre aralığında olup sadece 450 gram ağırlığındadır

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Dünyanın en küçük canlıları
Dünyanın en küçük canlıları

Cüce Marmoset

Minik kral olarak bilinen ve Güney Amerika'da yaşayan Cüce Marmoset cinsi maymunlar bir insanın eline sığabilir ve sadece 15.2 santimetre boyundadır.

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Dünyanın en küçük canlıları
Dünyanın en küçük canlıları

Brookesia Micra Chameleon

Madagaskar adasında bulunan Brookesia Micra Chameleon, keşfedilen dünyanın en küçük bukalemunudur. Bir kibritin ucuna oturabilir veya bir insanın işaret parmağına sığabilir.

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Dünyanın en küçük canlıları
Dünyanın en küçük canlıları

Minyatür at

Minyatür atlar orta boy bir köpeğin büyüklüğüne yakındır. Dünyanın en küçük atı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Thumbelina sadece 44.5 santimetredir

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Dünyanın en küçük canlıları
Dünyanın en küçük canlıları

Sphaerodactylus Ariasae

Dominik Cumhuriyeti'nde keşfedilen dünyanın en küçük kertenkelesi. En fazla 2.5 santimetre en az da 16 milimetre boyundadır.

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Dünyanın en küçük canlıları
Dünyanın en küçük canlıları

Minyatür kedi

Guinness Rekorlar Kitabına giren dünyanın en küçük kedisi Himalayan-Persian cinsi olan Tinker Toy. Tam büyüdüğünde sadece 19 santimetre olarak ölçüldü.

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