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Haberler Yaşam Dünyanın en nadir doğum günü tarihi! Çok az insan bu tarihte doğuyor... Yoksa siz de?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 16:46

Dünyanın en nadir doğum günü tarihi! Çok az insan bu tarihte doğuyor... Yoksa siz de?

Her yıl doğum günü tarihinizin gelişini heyecanla bekleyenlerden misiniz? Bu herkes için olağan bir durum olsa da, dünya üzerindeki 8 milyar insan, sandığımızdan daha az günü doğum günü olarak paylaşıyor. Özellikle bazı tarihler, en sık görülen tarihler iken, bazı günler en az kişinin doğduğu tarihler olarak kayda geçiyor. İşte dünyanın en yaygın ve en nadir görülen doğum günü tarihleri...

Dünyanın en nadir doğum günü tarihi! Çok az insan bu tarihte doğuyor... Yoksa siz de?

World of Statistics" organizasyonu, dünyadaki en yaygın doğum günleri hakkında ilginç veriler yayınladı. Bu listeye göre; bazı doğum günü tarihleri çok daha fazla insan tarafından paylaşılırken, bazı tarihlerde çok daha az insan doğuyor. Özellikle "en fazla doğumun" görüldüğü bir ay ise öne çıkıyor. İşte o ilginç liste...

Dünyanın en nadir doğum günü tarihi! Çok az insan bu tarihte doğuyor... Yoksa siz de?
EN YAYGIN GÖRÜLEN DOĞUM TARİHLERİ
İlk sırada 9 Eylül tarihi bulunuyor.
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Dünyanın en nadir doğum günü tarihi! Çok az insan bu tarihte doğuyor... Yoksa siz de?

2 - 19 EYLÜL

Dünyanın en nadir doğum günü tarihi! Çok az insan bu tarihte doğuyor... Yoksa siz de?

3 - 12 EYLÜL

Dünyanın en nadir doğum günü tarihi! Çok az insan bu tarihte doğuyor... Yoksa siz de?
4 - 17 EYLÜL
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