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Dünyanın en nadir doğum günü tarihi! Çok az insan bu tarihte doğuyor... Yoksa siz de?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
16:46
Dünyanın en nadir doğum günü tarihi! Çok az insan bu tarihte doğuyor... Yoksa siz de?
Her yıl doğum günü tarihinizin gelişini heyecanla bekleyenlerden misiniz? Bu herkes için olağan bir durum olsa da, dünya üzerindeki 8 milyar insan, sandığımızdan daha az günü doğum günü olarak paylaşıyor. Özellikle bazı tarihler, en sık görülen tarihler iken, bazı günler en az kişinin doğduğu tarihler olarak kayda geçiyor. İşte dünyanın en yaygın ve en nadir görülen doğum günü tarihleri...