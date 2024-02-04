Dünyanın en nadir doğum günü tarihi! Çok az insan bu tarihte doğuyor... Yoksa siz de?

World of Statistics" organizasyonu, dünyadaki en yaygın doğum günleri hakkında ilginç veriler yayınladı. Bu listeye göre; bazı doğum günü tarihleri çok daha fazla insan tarafından paylaşılırken, bazı tarihlerde çok daha az insan doğuyor. Özellikle "en fazla doğumun" görüldüğü bir ay ise öne çıkıyor. İşte o ilginç liste...