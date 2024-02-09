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Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:16

Dünyanın en turistik şehirleri! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

Euromonitor, dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. Londra merkezli pazar araştırma şirketi tarafından yayınlanan listede, Türkiye'den de 3 şehir var. Liste hazırlanırken özellikle ekonomi başta olmak üzere birçok farklı ölçüt dikkate alındı. İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı. İşte dünyanın en iyi 100 şehri...

Dünyanın en turistik şehirleri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, ekonomi başta olmak üzere 55 farklı ölçüt kullanarak hazırladığı "DÜnyanın en iyi şehirleri" listesini yayınladı.

Dünyanın en turistik şehirleri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

Listede Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor. Öte yandan Euromonitor tarafından hazırlanan listede İstanbul ile ilgili de dikkat çeken bir detay var.

Hazırlanan verilere göre İstanbul, en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.

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Dünyanın en turistik şehirleri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ

1- Paris, Fransa

Dünyanın en turistik şehirleri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

2. Dubai

Dünyanın en turistik şehirleri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

3. Madrid

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