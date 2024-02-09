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Dünyanın en turistik şehirleri! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:16
Dünyanın en turistik şehirleri! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir
Euromonitor, dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. Londra merkezli pazar araştırma şirketi tarafından yayınlanan listede, Türkiye'den de 3 şehir var. Liste hazırlanırken özellikle ekonomi başta olmak üzere birçok farklı ölçüt dikkate alındı. İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı. İşte dünyanın en iyi 100 şehri...