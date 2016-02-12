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Dünyanın en ücra yeri olan Tristan da Cunha adası

Giriş Tarihi: 12.02.2016 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 08:52
Dünyanın en ücra yeri olan Tristan da Cunha adası

Son zamanlarda dünyada yaşanan gelişmeler kimilerine göre kıyamet alameti kimilerine göre üçüncü dünya savaşının işaretleri olarak görülüyor. Ancak dünyada öyle bir yer var ki ne savaşlar, ne de ekonomik krizler orayı hiçbir zaman etkilemedi.

Dünyanın en ücra yeri olan Tristan da Cunha adası

Sadece 300 kişinin yaşadığı bir ada olan Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2800 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor.

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Dünyanın en ücra yeri olan Tristan da Cunha adası

Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada kümesi Tristan da Cunha, dünyanın ulaşılması en zor yeri kabul ediliyor.

Dünyanın en ücra yeri olan Tristan da Cunha adası

Adalara en yakın olan Güney Afrika, tam 2800 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Dünyanın en ücra yeri olan Tristan da Cunha adası

1506'da yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu.

Dünyanın en ücra yeri olan Tristan da Cunha adası

Atlas okyanusunda bulunan ve İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı olan bu aktif volkanik ada 1506 yılında Portekizli Amiral Tristao da Cunha tarafından keşfedildi.

Dünyanın en ücra yeri olan Tristan da Cunha adası

Adaya ulaşım sadece adada bulunan küçük bir liman sayesinde gerçekleşiyor.

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