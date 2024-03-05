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Haberler Yaşam Dünyanın en uzun boylu erkekleri bu ülkede yaşıyor! Boy ortalamasını duyan "ne yiyip içtiniz?" diyor...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:23

Dünyanın en uzun boylu erkekleri bu ülkede yaşıyor! Boy ortalamasını duyan "ne yiyip içtiniz?" diyor...

Bazı ülkelerde, genetikten ve çevresel faktörlerden kaynaklı olarak farklı boy ortalamaları görülüyor. Özellikle bazı ülkeler, dünya ortalamasının üzerinde boy oranlarıyla dikkatleri çekiyor. İşte dünyanın en uzun boylu erkeklerinin sıralandığı bu liste, oldukça ilginç bir veriyi ortaya koydu. İşte dikkatleri üzerine çeken o sıralama...

Dünyanın en uzun boylu erkekleri bu ülkede yaşıyor! Boy ortalamasını duyan ne yiyip içtiniz? diyor...

15 - NORVEÇ

Boy ortalaması: 180,48

Dünyanın en uzun boylu erkekleri bu ülkede yaşıyor! Boy ortalamasını duyan ne yiyip içtiniz? diyor...

14 - FİNLANDİYA

Boy ortalaması; 180,57

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Dünyanın en uzun boylu erkekleri bu ülkede yaşıyor! Boy ortalamasını duyan ne yiyip içtiniz? diyor...

13 - POLONYA

Boy ortalaması; 180,69

Dünyanın en uzun boylu erkekleri bu ülkede yaşıyor! Boy ortalamasını duyan ne yiyip içtiniz? diyor...

12 - LİTVANYA

Boy ortalaması; 180,72

Dünyanın en uzun boylu erkekleri bu ülkede yaşıyor! Boy ortalamasını duyan ne yiyip içtiniz? diyor...

11 - SIRBİSTAN

Boy ortalaması; 180,74

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