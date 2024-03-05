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Dünyanın en uzun boylu erkekleri bu ülkede yaşıyor! Boy ortalamasını duyan "ne yiyip içtiniz?" diyor...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
09:23
Dünyanın en uzun boylu erkekleri bu ülkede yaşıyor! Boy ortalamasını duyan "ne yiyip içtiniz?" diyor...
Bazı ülkelerde, genetikten ve çevresel faktörlerden kaynaklı olarak farklı boy ortalamaları görülüyor. Özellikle bazı ülkeler, dünya ortalamasının üzerinde boy oranlarıyla dikkatleri çekiyor. İşte dünyanın en uzun boylu erkeklerinin sıralandığı bu liste, oldukça ilginç bir veriyi ortaya koydu. İşte dikkatleri üzerine çeken o sıralama...