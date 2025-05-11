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Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi yayınlandı! Türk yıldızlar sıralamaya damga vurdu
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
11:12
Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi yayınlandı! Türk yıldızlar sıralamaya damga vurdu
Dünyanın en yakışıklı futbolcuları listesine Türk futbolcular damga vurdu. Pek çok farklı milletten oyuncunun bulunduğu sıralama 50 kişilik liste halinde paylaşıldı. Peki bu 50 kişilik listede kimler var? İşte hem futboluyla hem de yakışıklılığı ile yeşil sahalara damga vuran o isimler