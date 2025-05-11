Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi yayınlandı! Türk yıldızlar sıralamaya damga vurdu

Dünyanın en yakışıklı futbolcuları listesine hem Türk yıldızlar hem de Süper Lig'den oyuncular kendine yer buldu. Birbirinden ünlü ismin bulunduğu listede aktif oynayan futbolculara yer verildi. İşte Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu