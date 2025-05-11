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Haberler Yaşam Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi yayınlandı! Türk yıldızlar sıralamaya damga vurdu
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 11:12

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi yayınlandı! Türk yıldızlar sıralamaya damga vurdu

Dünyanın en yakışıklı futbolcuları listesine Türk futbolcular damga vurdu. Pek çok farklı milletten oyuncunun bulunduğu sıralama 50 kişilik liste halinde paylaşıldı. Peki bu 50 kişilik listede kimler var? İşte hem futboluyla hem de yakışıklılığı ile yeşil sahalara damga vuran o isimler

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi yayınlandı! Türk yıldızlar sıralamaya damga vurdu

Dünyanın en yakışıklı futbolcuları listesine hem Türk yıldızlar hem de Süper Lig'den oyuncular kendine yer buldu. Birbirinden ünlü ismin bulunduğu listede aktif oynayan futbolculara yer verildi. İşte Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi yayınlandı! Türk yıldızlar sıralamaya damga vurdu

Kevin Trapp

Futbol hayatına Almanya'da devam eden Kevin Trapp kaleciliği kadar yakışıklılığı ile de dikkatleri çekiyor.

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Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi yayınlandı! Türk yıldızlar sıralamaya damga vurdu

James Rodriguez

32 yaşındaki 10 numara Dünyanın en yakışıklı futbolcuları listesinde kendine buldu. James bugünlerde Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyiyor.

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi yayınlandı! Türk yıldızlar sıralamaya damga vurdu

Olivier Giroud

37 yaşındaki Giroud da listede yer buldu.

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi yayınlandı! Türk yıldızlar sıralamaya damga vurdu

Isco