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Haberler Yaşam Dünyanın en zehirlisi küçük çocuğun oyuncak kutusunda çıktı! Saldırı anı anbean görüntülendi
Giriş Tarihi: 05.05.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 15:26

Dünyanın en zehirlisi küçük çocuğun oyuncak kutusunda çıktı! Saldırı anı anbean görüntülendi

Dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen 'Doğu kahverengi yılanı' küçük bir çocuğun oyuncak kutusunun içinden çıktı. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, yılanın saldırı anları şoke etti. Avusturalya'nın Queensland kentindeki yılan avcıları, pusuya yatmış olan yılanı çıkarmak için eve geldiler.

Dünyanın en zehirlisi küçük çocuğun oyuncak kutusunda çıktı! Saldırı anı anbean görüntülendi

Dünya üzerindeki en tehlikeli yılanlardan biri olan Avustralya Doğu Kahverengi Yılanı, küçük çocuğun oyuncak kutusundan çıktı. Aile, yılandan kurtulmak için uzmanları eve çağırdı. Uzmanlar eve geldiğinde şoke eden gerçekle karşılaştı. Öte yandan yılanın saldırı görüntüleri kameralara anbean yansıdı…

Dünyanın en zehirlisi küçük çocuğun oyuncak kutusunda çıktı! Saldırı anı anbean görüntülendi

Doğu kahverengi bir diğer adıyla kahverengi yılanı Avusturalya'da yaşar. Yaşam alanlarına yaklaşan insan grupları son zamanlarda artış gösterdiği için ölüm sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

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Dünyanın en zehirlisi küçük çocuğun oyuncak kutusunda çıktı! Saldırı anı anbean görüntülendi

En zehirli yılanlardan biri olan bu yılan zehri hem nörotoksin hem de koagülant içerir. Bu güçlü zehire rağmen ısırılan bölgeye baskılı sargı ilk yardım tekniği uygulanması son derece etkilidir.

Dünyanın en zehirlisi küçük çocuğun oyuncak kutusunda çıktı! Saldırı anı anbean görüntülendi

İşte küçük çocuğun oyuncak kutusundan çıkan yılanın saldırı anı;

Dünyanın en zehirlisi küçük çocuğun oyuncak kutusunda çıktı! Saldırı anı anbean görüntülendi

Kamboçyalı adam, kafese sürüklendikten sonra 40 timsah tarafından parçalandı. 72 yaşındaki adamın yardım için çığlık attığı ancak meslektaşlarının onu derisi ve eti için yetiştirilen timsahların çenelerinden kurtaramadığı söylenirken olay görgü tanıkları tarafından şu sözlerle anlatıldı;

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