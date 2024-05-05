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Dünyanın en zehirlisi küçük çocuğun oyuncak kutusunda çıktı! Saldırı anı anbean görüntülendi
Giriş Tarihi: 05.05.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
15:26
Dünyanın en zehirlisi küçük çocuğun oyuncak kutusunda çıktı! Saldırı anı anbean görüntülendi
Dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen 'Doğu kahverengi yılanı' küçük bir çocuğun oyuncak kutusunun içinden çıktı. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, yılanın saldırı anları şoke etti. Avusturalya'nın Queensland kentindeki yılan avcıları, pusuya yatmış olan yılanı çıkarmak için eve geldiler.