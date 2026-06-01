Haberler Yaşam Dünyanın en zengin kadınları listesi 2026 açıklandı: Zirvedeki milyarder kadın kim? İşte merak edilen liste
Giriş Tarihi: 01.06.2026 11:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 11:08

En güncel milyarderler listesi, küresel ekonominin devlerini bir araya getirdi. Perakendeden kozmetiğe, madencilikten teknolojiye kadar geniş bir yelpazede milyarlarca dolarlık imparatorlukları yöneten kadınlar, bu yıl hem servetlerini katladı hem de listelerdeki ağırlıklarını artırdı. İşte trilyon dolarlık şirketlerin hisselerinden güç alan, dünyaca ünlü markaların arkasındaki o isimler ve güncel servetleri.

Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar ve dev teknoloji/perakende şirketlerinin hisse savaşları, milyarderler listesindeki dengeleri bir kez daha değiştirdi. Dünyanın en zengin insanları zirvesinde erkekler arasında kıyasıya bir rekabet sürerken, kendi imparatorluklarını yöneten ya da dev mirasları başarıyla katlayan kadınların yarışı da nefes kesiyor. İşte en güncel verilere göre şekillenen "En Zengin 10 Kadın" tablosu ve dudak uçuklatan servetleri.

10. Melinda French Gates – 30,4 milyar dolar

Bill Gates ile 2021 yılında yaptığı boşanma anlaşmasının ardından servetini önemli ölçüde artıran Melinda French Gates, 2025 itibarıyla yaklaşık 30,4 milyar dolarlık varlığa sahip. Gates, 2024 yılında kurduğu Pivotal Ventures aracılığıyla kadın liderliğindeki girişimlere yatırım yapmaya odaklanıyor.

9. Marilyn Simons – 31 milyar dolar

Ünlü yatırımcı Jim Simons'ın eşi Marilyn Simons, eğitim ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla kurulan Simons Vakfı'nı yönetiyor.

8. Miriam Adelson – 32,1 milyar dolar

Las Vegas Sands'in büyük hissedarlarından biri olan Miriam Adelson, dünya genelinde resort yatırımlarına sahip.

7. Abigail Johnson – 32,7 milyar dolar

Fidelity Investments'ın başkanı ve CEO'su olan Abigail Johnson'ın serveti, 1946'da kurulan yatırım fonu şirketindeki yaklaşık yüzde 28,5'lik hisseden geliyor.

6. Savitri Jindal – 35,5 milyar dolar

Hindistan'ın en zengin kadın iş insanı Savitri Jindal, çelikten enerjiye kadar birçok sektörde faaliyet gösteren Jindal Grubu'nun başında bulunuyor.

5. Rafaela Aponte-Diamant – 37,7 milyar dolar

İsviçreli iş insanı Aponte-Diamant, dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Mediterranean Shipping Company'nin (MSC) yüzde 50 hissesine sahip.

4. Jacqueline Mars – 42,6 milyar dolar

M&M's, Snickers ve Pedigree gibi markaları bünyesinde barındıran Mars Incorporated'ın mirasçılarından biri olan Jacqueline Mars, listede üst sıralarda yer alıyor.

3. Julia Koch – 74,2 milyar dolar

2019'da hayatını kaybeden iş insanı David Koch'un eşi Julia Koch, Koch şirketler grubundaki hisseleri sayesinde servetini büyütmeye devam ediyor.

2. Francoise Bettencourt Meyers – 81,6 milyar dolar

L'Oréal'in mirasçısı olan Fransız milyarder Bettencourt Meyers, geçen yıl listenin zirvesindeydi. Ancak şirket satışlarındaki düşüş nedeniyle bu yıl ikinci sırada yer aldı.

1. Alice Walton – 101 milyar dolar

Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın kızı Alice Walton, 101 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını unvanını elinde bulunduruyor. Walmart hisselerindeki yükseliş Walton'ın servetini son bir yılda önemli ölçüde artırdı.

Dünya zenginler listesinin zirvesine bu yıl da güçlü bir imza atıldı. Yarım trilyon doları aşan servetiyle Elon Musk listenin en dikkat çeken ismi olurken, sıralamada önceki yıllara kıyasla yaşanan sürpriz değişimler da gözlerden kaçmadı.

İŞTE SERVET DENGELERİNİN YENİDEN KURULDUĞU DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ…

10 - STEVE BALLMER

Microsoft'un eski CEO'sunun net servetinin 144 milyar doları aştığı biliniyor.

9 - WARREN BUFFETT

Yatırım dünyasının en önemli insanlarından biri olarak gören Warren Buffett'in serveti 148.5 milyar doların üzerinde.

8 - JENSEN HUANG

153.7 milyar dolarlık servetiyle sekizinci sırada yer alıyor.

7 - BERNARD ARNAULT

189,3 milyar dolar servete sahip.

6- MARK ZUCKERBERG

223,2 milyar dolarlık servetiyle altıncı sırada bulunuyor.

5- SERGEY BRİN

Google'ın kurucularından Sergey Brin'in serveti 233 milyar doların üzerinde.

4- JEFF BEZOS

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos toplamda 235,1 milyar dolar servete sahip.

3- LARRY ELLİSON

Oracle'nin kurucusu Larry Ellison'un güncel serveti 236.7 milyar dolar.

2- LARRY PAGE

Google'nin kurucularından Larry Page 252.6 milyar dolar servetle ikinci sırada yer alıyor.

1- ELON MUSK

Listenin zirvesinde ise 677 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk yer alıyor.

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2024 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunu yayınladı. Rapor hazırlanırken birden fazla kriter göz önüne alındı. Zirvedeki il ise herkesi şaşırttı. Çünkü o ilimiz yıllardır birinciliği kaptırmıyordu.

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81- ŞANLIURFA

188.144

80-AĞRI

194.660

