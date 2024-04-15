Dünyanın gelmiş geçmiş en kilolu insanı olarak tarihe geçmişti: Tam 636 kiloyu görmüş…

ABD'de yaşayan Jon Brower Minnoch, dünyanın en kilolu insanı unvanını hala koruyor. Henüz 12 yaşındayken 121 kiloya kadar ulaşan adam, bütün çabalarına rağmen kilo verememiş ve rekor kiloya ulaşmıştır. Bir türlü karşı konulamaz kilo büyümesi sonrasında 37 yaşında kalp ve solunum yetmezliği tanısı ile 1978'in Mart ayında hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde aşırı ekstraselüler sıvı birikmesi tanısı kondu.