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Haberler Yaşam Dünyanın gelmiş geçmiş en kilolu insanı olarak tarihe geçmişti: Tam 636 kiloyu görmüş…
Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:34

Dünyanın gelmiş geçmiş en kilolu insanı olarak tarihe geçmişti: Tam 636 kiloyu görmüş…

Dünyanın en kilolu insanları yıllara göre değişiklik gösteriyor. Ancak bir tanesi var ki tarihteki en ağır insan olarak kayıtlara geçti. ABD'de yaşayan Jon Brower Minnoch 1941 yılında dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlarda obezite sorunu ile mücadele eden talihsiz adam 12 yaşındayken 121 kiloya kadar ulaşmıştı.

Dünyanın gelmiş geçmiş en kilolu insanı olarak tarihe geçmişti: Tam 636 kiloyu görmüş…

ABD'de yaşayan Jon Brower Minnoch, dünyanın en kilolu insanı unvanını hala koruyor. Henüz 12 yaşındayken 121 kiloya kadar ulaşan adam, bütün çabalarına rağmen kilo verememiş ve rekor kiloya ulaşmıştır. Bir türlü karşı konulamaz kilo büyümesi sonrasında 37 yaşında kalp ve solunum yetmezliği tanısı ile 1978'in Mart ayında hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde aşırı ekstraselüler sıvı birikmesi tanısı kondu.

Dünyanın gelmiş geçmiş en kilolu insanı olarak tarihe geçmişti: Tam 636 kiloyu görmüş…

Minnoch, artık yürümez ve neredeyse hareket edemez duruma gelmişti. Bir düzine itfaiye ve kurtarma personeli'nin desteği ile dev bir sedye üzerinde Washington Üniversitesi Tıp Merkezi'ne götürüldü ve burada tedaviye alındı.

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Dünyanın gelmiş geçmiş en kilolu insanı olarak tarihe geçmişti: Tam 636 kiloyu görmüş…

Washington Üniversitesi Tıp Merkezi'ne geldikten sonra doktorlar, ona sıkı bir diyet ve egzersiz programı uyguladılar. Günde 1200 kalori verebilecek bir programla tedavi edilen Minnoch, 216 kiloya kadar düştükten sonra hastaneden taburcu edildi.

Dünyanın gelmiş geçmiş en kilolu insanı olarak tarihe geçmişti: Tam 636 kiloyu görmüş…

Ancak tekrar aldığı kilolar ve bunun sonucunda oluşan rahatsızlıklar sonucu bir yıl sonra 1981 yılında tekrar hastaneye yatmak zorunda kaldı. Hastaneye tekrar döndüğünde 432 kiloya çıkmıştı ve vücudunun birçok noktasında ödem oluşmaya başlamıştı. Yapılan müdahalelerle 362 kiloya kadar insede 10 Eylül 1983 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Minnoch'un tartılan en ağır kilosu 636 olarak kayıtlara geçmiştir.

Dünyanın gelmiş geçmiş en kilolu insanı olarak tarihe geçmişti: Tam 636 kiloyu görmüş…

İşte dünyanın en kilolu insanları…

28 Şubat 1991'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelen Khalid bin Mohsen Shari, 22 yaşında 610 kiloydu.

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