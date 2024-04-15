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Dünyanın gelmiş geçmiş en kilolu insanı olarak tarihe geçmişti: Tam 636 kiloyu görmüş…
Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
11:34
Dünyanın gelmiş geçmiş en kilolu insanı olarak tarihe geçmişti: Tam 636 kiloyu görmüş…
Dünyanın en kilolu insanları yıllara göre değişiklik gösteriyor. Ancak bir tanesi var ki tarihteki en ağır insan olarak kayıtlara geçti. ABD'de yaşayan Jon Brower Minnoch 1941 yılında dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlarda obezite sorunu ile mücadele eden talihsiz adam 12 yaşındayken 121 kiloya kadar ulaşmıştı.