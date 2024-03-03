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Giriş Tarihi: 03.03.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 14:59

Dünyanın sonu nasıl gelecek? Bilim insanlarından korkutan cevap: "Güneşteki bu değişim..."

Dünya'nın sonunun nasıl geleceğine dair birçok teori ortaya atılsa da, kaçınılmaz bir akış mevcut. Güneş'in değişimi, aslında canlı yaşamının da sonuna doğru ilerlemesine neden oluyor. Peki bu ne zaman ve nasıl olacak? İşte bilim insanlarının verdiği cevap…