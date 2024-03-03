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Giriş Tarihi: 03.03.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 14:59

Dünyanın sonu nasıl gelecek? Bilim insanlarından korkutan cevap: "Güneşteki bu değişim..."

Dünya'nın sonunun nasıl geleceğine dair birçok teori ortaya atılsa da, kaçınılmaz bir akış mevcut. Güneş'in değişimi, aslında canlı yaşamının da sonuna doğru ilerlemesine neden oluyor. Peki bu ne zaman ve nasıl olacak? İşte bilim insanlarının verdiği cevap…

Dünyanın sonu nasıl gelecek? Bilim insanlarından korkutan cevap: Güneşteki bu değişim...

Bilim insanları tarafından ortaya koyulan bir grafik, Güneş'in nasıl devasa bir 'kırmızı dev' yıldıza dönüşeceğini, o kadar büyüyeceğini ve bildiğimiz güneş sisteminin sonu olacağını ortaya koyuyor.

Dünyanın sonu nasıl gelecek? Bilim insanlarından korkutan cevap: Güneşteki bu değişim...

Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden kıdemli gökbilimci Dr. Edward Bloomer: 'Muhtemelen Güneş'in kırmızı dev evresine 5 milyar yıl kadar bir süre var. Yani biraz zamanımız var!' açıklamasında bulundu.

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Dünyanın sonu nasıl gelecek? Bilim insanlarından korkutan cevap: Güneşteki bu değişim...

Güneş, tüm yıldızlar gibi, esas itibarıyla helyum atomlarını yer çekimi kuvveti altında parçalayan dev bir nükleer yapıya sahiptir. Bu muazzam çekim kuvveti, güneş sistemindeki sekiz gezegeni ve diğer sayısız nesneyi yörüngede tutan şeydir.

Dünyanın sonu nasıl gelecek? Bilim insanlarından korkutan cevap: Güneşteki bu değişim...

Ayrıca, nükleer füzyonda üretilen enerji ısı olarak evrene yayılarak Venüs'ün hemen ötesinden Mars'ın yörüngesine kadar uzanan yaşanabilir bir bölge oluşturuyor. Ancak Dr Bloomer, eninde sonunda her şeyin değişeceğini söyledi.

Dünyanın sonu nasıl gelecek? Bilim insanlarından korkutan cevap: Güneşteki bu değişim...

Bundan yaklaşık 5 ila 5,5 milyar yıl sonra Güneş, kırmızı deve dönüşmeye başlayacak. Dr. Bloomer bu süreci şöyle açıklıyor:

"Bu, esasen güneşin çekirdeğinde kaynaşacak hidrojeni tükendiğinde meydana geliyor. Güneşimizin hidrojeni sonunda bittiğinde, çekirdeği kendi yerçekiminin etkisi altında çökmeye başlayacak. Dış katmanlar içe doğru çöktükçe ortaya çıkan basınç ve ısı o kadar yoğunlaşacak ki, bu katmanlar helyum atomlarını karbona dönüştürmeye başlayacak."

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