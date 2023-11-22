Dünyayı titreten padişah olarak biliniyor! İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları...

FATİH SULTAN MEHMET - 37 YIL

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı olan II. Mehmet, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet olarak anılır. İlk olarak 1444–1446 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılındaki ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti, 1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu yıktı ve fetihten sonra "Fâtih" unvanıyla anılmaya başladı.