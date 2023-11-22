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Dünyayı titreten padişah olarak biliniyor! İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları...
Giriş Tarihi: 22.11.2023 16:24
Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
16:48
Dünyayı titreten padişah olarak biliniyor! İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları...
Çok geniş bir coğrafyada 600 yıl boyunca hüküm süren, insanlık tarihinin en çok bilinen imparatorluklarından biri Osmanlı İmparatorluğu. Tarihin altın dönemlerine imzasını atan bu imparatorluk, Osmanlı padişahlarının tahtta kalma süreleriyle de büyük ilgi çekiyor. Asırlarca Avrupa, Asya ve Afrika'da hüküm süren bu imparatorluk, dünyayı titrecek kadar güçlü padişahların izlerini taşıyor. İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları...