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Haberler Yaşam Dünyayı titreten padişah olarak biliniyor! İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları...
Giriş Tarihi: 22.11.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 16:48

Dünyayı titreten padişah olarak biliniyor! İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları...

Çok geniş bir coğrafyada 600 yıl boyunca hüküm süren, insanlık tarihinin en çok bilinen imparatorluklarından biri Osmanlı İmparatorluğu. Tarihin altın dönemlerine imzasını atan bu imparatorluk, Osmanlı padişahlarının tahtta kalma süreleriyle de büyük ilgi çekiyor. Asırlarca Avrupa, Asya ve Afrika'da hüküm süren bu imparatorluk, dünyayı titrecek kadar güçlü padişahların izlerini taşıyor. İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları...

Dünyayı titreten padişah olarak biliniyor! İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları...

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN - 46 YIL

I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesidir. Batı'da Muhteşem Süleyman, Doğu'da ise adaletli yönetimine atfen Kanûnî Sultan Süleyman olarak bilinir.

Dünyayı titreten padişah olarak biliniyor! İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları...

IV. MEHMET - 39 YIL

IV. Mehmed 19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. 1648'de 6 yaşında tahta çıkan en genç padişah oldu. Ava düşkünlüğünden dolayı "avcı" lakabıyla anılmıştır. 39 yıllık saltanatıyla Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en uzun süre hükümdarlık yapan Osmanlı padişahıdır. Saltanatında Batı'da en geniş sınırlara ulaşılmıştır.

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Dünyayı titreten padişah olarak biliniyor! İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları...

FATİH SULTAN MEHMET - 37 YIL

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı olan II. Mehmet, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet olarak anılır. İlk olarak 1444–1446 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılındaki ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti, 1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu yıktı ve fetihten sonra "Fâtih" unvanıyla anılmaya başladı.

Dünyayı titreten padişah olarak biliniyor! İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları...

ORHAN GAZİ - 36 YIL

Orhan Gazi veya Orhan Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır. 1324 ile 1362 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Dünyayı titreten padişah olarak biliniyor! İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları...

II. ABDÜLHAMİD - 33 YIL

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı, 113. İslam halifesidir. 31 Ağustos 1876 - 27 Nisan 1909 yılları arasında hüküm sürmüştür.

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