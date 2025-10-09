Dürüstlük ile İlgili Sözler - En Kaliteli Mertlik, Doğruluk ve Dürüstlük Sözleri

Dürüstlük, sadece bir erdem değil; insan olmanın özüdür. Çünkü yalan, insanın içini çürütür; doğruluk ise onu ışığa taşır.

Hayatta en sağlam zemin, doğruluk üzerine kurulandır. Dürüst insanların yolu bazen zor olur ama sonunda hep aydınlığa çıkar.