DUY BENİ İZLE || 20 Ekim 2022 Star Tv canlı yayın ile Duy Beni 16. yeni ve son bölüm izle ekranı

Duy Beni 16. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları dizinin yayın gününde sıkı takipçilerinin de gündeminde. Dizide geçtiğimiz hafta Hazal Ekim'le konuşur ve artık duygularından kaçmamasını ister. Ekim okula gider ve herkesin önünde Kanat'a aşık olduğunu ilan eder. Kanat ve Ekim bir süre dost olmaya, birbirilerini tanımaya, bir gün sevgili olurlarsa da bunu sonsuza kadar sürdürmeye karar verirler. Duy Beni 16. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte Star Tv canlı yayın ile Duy Beni yeni bölüm izle ekranı ve detaylar.