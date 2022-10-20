DUY BENİ İZLE || 20 Ekim 2022 Star Tv canlı yayın ile Duy Beni 16. yeni ve son bölüm izle ekranı

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE!

Bu akşam yayınlanacak bölümü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz...

https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla'nın kaybolmasıyla ilgili şüpheler Kanat üzerinde yoğunlaşırken Ekim onun yanında yer alır. Kanat'ın evinde birlikte araştırma yaparlar ve Ekim Kanat'ı polis baskınından kurtarır. Bu sırada, Kanat'ın çok yakınındaki birinden şüphelenirler ve onu takip etmeye karar verirler.

Ekim ve Kanat'ın sabaha kadar arabada birlikte zaman geçirdikleri gece birbirlerine bilmedikleri şeyleri anlatırlar ve romantik anlar yaşanır.