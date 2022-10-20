Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DUY BENİ İZLE || 20 Ekim 2022 Star Tv canlı yayın ile Duy Beni 16. yeni ve son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 20.10.2022 17:49 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 17:50

DUY BENİ İZLE || 20 Ekim 2022 Star Tv canlı yayın ile Duy Beni 16. yeni ve son bölüm izle ekranı

Duy Beni 16. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları dizinin yayın gününde sıkı takipçilerinin de gündeminde. Dizide geçtiğimiz hafta Hazal Ekim'le konuşur ve artık duygularından kaçmamasını ister. Ekim okula gider ve herkesin önünde Kanat'a aşık olduğunu ilan eder. Kanat ve Ekim bir süre dost olmaya, birbirilerini tanımaya, bir gün sevgili olurlarsa da bunu sonsuza kadar sürdürmeye karar verirler. Duy Beni 16. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte Star Tv canlı yayın ile Duy Beni yeni bölüm izle ekranı ve detaylar.

DUY BENİ İZLE || 20 Ekim 2022 Star Tv canlı yayın ile Duy Beni 16. yeni ve son bölüm izle ekranı

Duy Beni 16. Yeni ve son bölüm izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle hız kazandı. Star Tv ekranlarında başladığı günden bu yana dikkat çeken gençlik dizisinde bu hafta da yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Bu noktada dizinin takipçileri Star Tv canlı yayınla Duy Beni son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Duy Beni 16. Yeni bölüm ve son bölümden detaylar.

DUY BENİ İZLE || 20 Ekim 2022 Star Tv canlı yayın ile Duy Beni 16. yeni ve son bölüm izle ekranı

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE!

Bu akşam yayınlanacak bölümü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz...

https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla'nın kaybolmasıyla ilgili şüpheler Kanat üzerinde yoğunlaşırken Ekim onun yanında yer alır. Kanat'ın evinde birlikte araştırma yaparlar ve Ekim Kanat'ı polis baskınından kurtarır. Bu sırada, Kanat'ın çok yakınındaki birinden şüphelenirler ve onu takip etmeye karar verirler.

Ekim ve Kanat'ın sabaha kadar arabada birlikte zaman geçirdikleri gece birbirlerine bilmedikleri şeyleri anlatırlar ve romantik anlar yaşanır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DUY BENİ İZLE || 20 Ekim 2022 Star Tv canlı yayın ile Duy Beni 16. yeni ve son bölüm izle ekranı

Derviş, Neşe'yle yemeğe çıkar ve ona hayallerinden bahseder. Öte yandan, çiftlik evinde gizlice yangın çıkarmak amacıyla hazırlık yapmaktadır. Bu yangının Leyla'yla bir ilgisi olduğu düşünülür.

Kanat, Leyla'nın bulunduğu yeri bulur ve tam harekete geçecekken gözaltına alınır.

Aziz, okuldakilere Leyla'nın yerini bulduğunu söyler, herkesi bir yat yolculuğuna çıkarır fakat bu yolculuk, onlar için bir tuzaktan başka bir şey değildir.

SON DAKİKA