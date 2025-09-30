Duygusal Sözler - Uzun, Kısa, Etkileyici ve Derin Manalı Duygusal Sözler

UZUN VE DERİN DUYGUSAL SÖZLER

"İçimde bir boşluk var, adını koyamadığım… İnsanlar dolu dolu yaşarken ben sadece eksik yanlarımı topluyorum. Her gülüşüm bir maskeymiş gibi, içimdeki kırıkları gizlemek için."

"Bazı insanlar gelir ve hayatımıza iz bırakır; bazıları gider ve kalbimizde boşluk bırakır. Ve biz, bu boşluğu doldurmak için zamanın yetmeyeceğini fark ederiz."