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Düzce Bayram namazı saati! Düzce’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:19
Düzce Bayram namazı saati! Düzce’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Düzce bayram namaz saati belli oldu. İnsanların bir araya geldiği, küslerin barıştığı ve iyi dileklerin sunulduğu Kurban Bayramında vatandaşlar camilerde bayram namazı için bir araya gelecek. Peki, 16 Haziran 2024 Pazar günü Düzce'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Düzce Bayram namazı saati!