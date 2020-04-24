Düzce, Eskişehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Düzce ve Eskişehir'de sahur ve iftar saati kaçta?

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Açlık ve tokluk gece ve gündüz gibi bir döngünün parçalarıdır

İnsan avcı toplayıcı nitelikte bir canlı olarak açlık ve tokluk dönemleri için uygun bir bedene sahiptir. Beden toklukta ayrı, açlıkta ayrı faydalar görür. Oruç tutmak gerek bedensel, gerek ruhsal ve gerekse sosyal olarak ayrı faydalara sahiptir.

SABAH ERKEN BESLENME ENERJİ YÜKSELTİR

Özellikle sabaha karşı sahur zamanı tansiyon düşüktür. Kan şekeri düşüktür. Doğru yapılan beslenme gün içi aktivitelere enerjik başlamamıza neden olur.

KAN ŞEKER (GLİKOZ) AYARLAMASI DEĞİŞİR

Gündüz sürekli beslenme ile ortaya çıkan kan glikozu(Şekeri) değişiklikleri bunu kontrol edip ayarlayan hormon, enzim sistemleri ve bunları gerçekleştiren organların aktivite yoğunluğu azalır. Daha çok dinlenir de diyebiliriz.

ERKEN YAŞLANMA GECİKİR

Vücut stres altındayken oruç tutarken ya da açlık sırasında çok fazla otofaji (hücrelerin kendini yeme durumu) oluşur. Hücre, enerji üretimini kendi iç imkanlarını kullanarak yapmaya çalışır. Ve tabii ki ilk olarak çöpünü ve patojen bakterileri sindirir. Böylece erken yaşlanmanın önü tıkanıyor.

KANSER, ŞEKER HASTALIĞI GİBİ KRONİK HASTALIKLARA YAKALANMA AZALIR

Otofaji, bağışıklık sistem hücrelerinin kendi bedeninin bozulan, değişen, olumsuz şartlara neden olan kendi hücrelerini yiyerek ortadan kaldırması demektir. Vücudun geri dönüştürme mekanizması gibi çalışır. Özellikle açlık durumunda daha fazla gerçekleşir. Oruçta bozulan hücrelerin bulunması ve bu hücrelerden ayrıştırılan yararlı kısımlardan enerji elde edilerek yeni hücrelerin yaratılması gerçekleşir. Böylece vücut kanseri ve diyabet gibi hastalıkları önleyebilir, sağlıklı metabolizmayı koruyor.