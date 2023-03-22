Düzce sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Düzce İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Düzce sahur vakti 2023 yılında saat kaçta soruş ile Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte sıkça sorulan sorular arasına girmiştir. İmsakiye, ezan vakitlerini gösteren çizelgeyedir. Düzce sahur saati, merak edilirken Ramazan imsakiyesine bakarak merakımızı giderebiliriz. Düzce sahur saatleri, bu yıl hiç ekinoks tarihlerine denk gelmediğinden sürekli geriye doğru atar. Düzce sahur saat kaçta, sizin için yazımızda derledik. Düzce iftar vakti, yerel saatin farklılıklarından dolan diğer şehirlerden farklıdır.