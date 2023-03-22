Düzce sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Düzce İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Ramazan gecelerini anlamlı kılan sahur vakti ise hep bir arada yenilen sahur yemeği ile daha lezzetli hale gelmektedir. Sabahın ilk ışıklarında kurulan sahur sofrası, oruç tutan kişiyi gün boyu dinç ve tok tutmak için hazırlanır.

23 Mart 2023 tarihinde başlayan Ramazan ayında Düzce ilk sahur vakti saat 05.23 olarak belirlenmiştir. İftar vakti ise sahur vaktinin karşıt anlamlısı olarak yerini alır. Oruç tutulmaya başlanan sahur vaktinin karşıt anlamlısı olan iftar vakti orucun açılabileceği an olarak tanımlanır. Düzde ilk iftar vakti saat 19.16 olarak belirlenmiştir.