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Haberler Yaşam Düzce sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Düzce İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:39

Düzce sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Düzce İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Düzce sahur vakti 2023 yılında saat kaçta soruş ile Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte sıkça sorulan sorular arasına girmiştir. İmsakiye, ezan vakitlerini gösteren çizelgeyedir. Düzce sahur saati, merak edilirken Ramazan imsakiyesine bakarak merakımızı giderebiliriz. Düzce sahur saatleri, bu yıl hiç ekinoks tarihlerine denk gelmediğinden sürekli geriye doğru atar. Düzce sahur saat kaçta, sizin için yazımızda derledik. Düzce iftar vakti, yerel saatin farklılıklarından dolan diğer şehirlerden farklıdır.

Düzce sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Düzce İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Düzde sahur vakti 2023 yılında ülkemizde birçok şehre göre daha geç vakittedir. İmsakiye, ezan vakitlerini yerel saate göre gösteren çizelgedir. Ramazan imsakiyesi sayesinde Düzde sahur saati ve iftar saati kolayca öğrenilir. Düzde sahur saatleri, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte merak edilen kolar arasında yeri almıştır. Düzde sahur saat kaçta, dediğimizde gecenin son saatlerinde olan sahur git gide daha erken vakitlere gelir. Düzde iftar vakti ise günler git gide uzadığı için git gide daha geç vakitlere ulaşır.

Düzce sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Düzce İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

DÜZCE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Düzce, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir. Yerel saat herhangi bir meridyen üzerindeki gözlemcinin gözlediği güneş zamanı olarak bilinir. Yerel saate göre tüm şehirlerde ezan vakitleri değişiklik gösterir. Ezan vakitlerinin değişikliği sebebiyle diğer illere göre sahur vakitlerimiz ve iftar vakitlerimiz değişiklik gösterir.

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Düzce sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Düzce İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Ramazan gecelerini anlamlı kılan sahur vakti ise hep bir arada yenilen sahur yemeği ile daha lezzetli hale gelmektedir. Sabahın ilk ışıklarında kurulan sahur sofrası, oruç tutan kişiyi gün boyu dinç ve tok tutmak için hazırlanır.

23 Mart 2023 tarihinde başlayan Ramazan ayında Düzce ilk sahur vakti saat 05.23 olarak belirlenmiştir. İftar vakti ise sahur vaktinin karşıt anlamlısı olarak yerini alır. Oruç tutulmaya başlanan sahur vaktinin karşıt anlamlısı olan iftar vakti orucun açılabileceği an olarak tanımlanır. Düzde ilk iftar vakti saat 19.16 olarak belirlenmiştir.

Düzce sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Düzce İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

23 MART DÜZCE İMSAKİYE 2023 İLE İLK İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ BELLİ OLDU

Düzce ilinde Ramazanın ilk ve son günleri iftar ve sahur vakitleri şu şekildedir:

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

23 Mart Perşembe 05:23 06:48 13:07 16:33 19:16 20:36
20 Nisan Perşembe 04:30 06:03 12:59 16:44 19:46 21:13

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