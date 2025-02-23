Düzce, Sakarya ve Bolu’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 24 Şubat Pazartesi kar tatili için gözler Valiliklere çevrildi

DÜZCE, SAKARYA VE BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt genelinde bugünde yoğun şekilde devam edecek olan yağışlar, yarından itibaren pek çok ilimizde sona erecek. Özellikle Marmara bölgesini kar terk edecek ve hava sıcaklıkları yükselecek. Düzce, Sakarya ve Bolu gibi illerimizde ise kar tatili için bir açıklama gelmedi.

Valiliklerden açıklama gelirse haberimizde olacak…