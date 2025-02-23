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Düzce, Sakarya ve Bolu’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 24 Şubat Pazartesi kar tatili için gözler Valiliklere çevrildi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
11:28
Yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Uzman isimler özellikle Marmara bölgesinde yılın en soğuk gününün yaşanacağını belirtti. Öte yandan devam eden kar yağışları nedeniyle, Düzce, Sakarya ve Bolu'da yaşayan vatandaşlar, illerinde kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Düzce, Sakarya ve Bolu'da yarın okullar tatil mi, son durum ne? İşte detaylar;