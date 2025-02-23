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Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:28

Düzce, Sakarya ve Bolu’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 24 Şubat Pazartesi kar tatili için gözler Valiliklere çevrildi

Yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Uzman isimler özellikle Marmara bölgesinde yılın en soğuk gününün yaşanacağını belirtti. Öte yandan devam eden kar yağışları nedeniyle, Düzce, Sakarya ve Bolu'da yaşayan vatandaşlar, illerinde kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Düzce, Sakarya ve Bolu'da yarın okullar tatil mi, son durum ne? İşte detaylar;

Düzce, Sakarya ve Bolu’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 24 Şubat Pazartesi kar tatili için gözler Valiliklere çevrildi

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi son yılların en soğuk gününü yaşayacak. Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının eksi 4 ila 5 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Öte yandan, Sakarya, Bolu, Düzce gibi kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan öğrenciler ve velileri kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Peki, Düzce, Sakarya ve Bolu'da yarın okullar tatil mi, son durum ne?

Düzce, Sakarya ve Bolu’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 24 Şubat Pazartesi kar tatili için gözler Valiliklere çevrildi

DÜZCE, SAKARYA VE BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt genelinde bugünde yoğun şekilde devam edecek olan yağışlar, yarından itibaren pek çok ilimizde sona erecek. Özellikle Marmara bölgesini kar terk edecek ve hava sıcaklıkları yükselecek. Düzce, Sakarya ve Bolu gibi illerimizde ise kar tatili için bir açıklama gelmedi.

Valiliklerden açıklama gelirse haberimizde olacak…

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Düzce, Sakarya ve Bolu’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 24 Şubat Pazartesi kar tatili için gözler Valiliklere çevrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Düzce, Sakarya ve Bolu’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 24 Şubat Pazartesi kar tatili için gözler Valiliklere çevrildi

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Düzce, Sakarya ve Bolu’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 24 Şubat Pazartesi kar tatili için gözler Valiliklere çevrildi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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