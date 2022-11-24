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Haberler Yaşam DÜZCE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 24-25 Kasım 2022 Düzce’de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün? Valilikten açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:51

DÜZCE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 24-25 Kasım 2022 Düzce’de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün? Valilikten açıklama geldi!

Düzce'de bugün okullar tatil mi, ne zamana kadar tatil soruları gündemdeki yerini aldı. Düzce'de ikamet eden vatandaşlar, 23 Kasım sabahına depremle uyandı. 5.9 şiddetindeki deprem, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Ankara başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Geniş alanda etkili olan deprem sonrası tedbir amaçlı bazı illerde okullar tatil edildi. Düzce'de artçı sarsıntılar devam ederken öğrenciler ve velileri, ''Düzce'de okullar tatil mi? 24-25 Kasım 2022 Düzce'de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Konu ile ilgili açıklama Düzce Valisi Cevdet Atay'dan geldi. İşte, 24-25 Kasım Düzce'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı!

DÜZCE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 24-25 Kasım 2022 Düzce’de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün? Valilikten açıklama geldi!

Düzce'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı, öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. 23 Kasım Çarşamba sabahı Düzce'de meydana gelen şiddetli deprem sonrası birçok vatandaş panik yaşadı. Geniş bir alanda etkili olan depremin ardından 23 Kasım Çarşamba günü başta Düzce olmak üzere birçok ilde okullar tatil edildi. Tedbir amaçlı alınan bu karar sonrası öğrenciler, 24-25 Kasım okullar olacak mı merak ediyor. ''Düzce'de okullar tatil mi?'' sorusu, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt buldu. Peki, 24-25 Kasım 2022 Düzce'de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün? İşte yanıtı.

DÜZCE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 24-25 Kasım 2022 Düzce’de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün? Valilikten açıklama geldi!

24 KASIM BUGÜN DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce depreminin ardından vatandaşlar, 24 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyordu. Düzce Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim - öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır.''

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DÜZCE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 24-25 Kasım 2022 Düzce’de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün? Valilikten açıklama geldi!

DÜZCE'DE OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı ikinci açıklamada deprem nedeniyle okulların cuma günü de tatil edildiğini açıkladı.

Açıklamasında okullarda eğitim ve öğretimin 24-25 Kasım tarihlerinde olmak üzere iki gün süreyle tatil edildiğini belirten Vali Atay, "Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere." dedi.

DÜZCE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 24-25 Kasım 2022 Düzce’de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün? Valilikten açıklama geldi!

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Düzce Üniversitesi'nde, deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir. Tüm öğrencilerimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

Üniversitenin spor salonu, tenis kortları ve halı saha bölgesi ile Cumhuriyet Konferans Salonu'nun öğrenciler için açık hale getirildiği aktarılan paylaşımda, "İkinci eviniz olan üniversiteniz sizlerin hizmetindedir. Üniversitemizin hamile ve engelli personelleri bugün idari izinlidir." bilgisine yer verildi.

DÜZCE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 24-25 Kasım 2022 Düzce’de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün? Valilikten açıklama geldi!

DÜZCE DEPREMİ HAKKINDA

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, geniş bir alanda etkili oldu. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depremin derinliği 6.81 KM olarak kaydedildi.

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