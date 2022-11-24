DÜZCE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 24-25 Kasım 2022 Düzce’de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün? Valilikten açıklama geldi!

Düzce'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı, öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. 23 Kasım Çarşamba sabahı Düzce'de meydana gelen şiddetli deprem sonrası birçok vatandaş panik yaşadı. Geniş bir alanda etkili olan depremin ardından 23 Kasım Çarşamba günü başta Düzce olmak üzere birçok ilde okullar tatil edildi. Tedbir amaçlı alınan bu karar sonrası öğrenciler, 24-25 Kasım okullar olacak mı merak ediyor. ''Düzce'de okullar tatil mi?'' sorusu, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt buldu. Peki, 24-25 Kasım 2022 Düzce'de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün? İşte yanıtı.