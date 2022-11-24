DÜZCE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 24-25 Kasım 2022 Düzce’de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün? Valilikten açıklama geldi!

Düzce'de bugün okullar tatil mi, ne zamana kadar tatil soruları gündemdeki yerini aldı. Düzce'de ikamet eden vatandaşlar, 23 Kasım sabahına depremle uyandı. 5.9 şiddetindeki deprem, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Ankara başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Geniş alanda etkili olan deprem sonrası tedbir amaçlı bazı illerde okullar tatil edildi. Düzce'de artçı sarsıntılar devam ederken öğrenciler ve velileri, ''Düzce'de okullar tatil mi? 24-25 Kasım 2022 Düzce'de okullar tatil mi oldu, ne zamana kadar tatil, kaç gün?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Konu ile ilgili açıklama Düzce Valisi Cevdet Atay'dan geldi. İşte, 24-25 Kasım Düzce'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı!