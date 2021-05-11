E devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, pandemi destek parası ne zaman yatacak?

Koronavirüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların gündeminde 1100 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili sorgulamalar yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında başlattığı yardım programında sosyal yardım parasının 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye verileceğini duyurmuştu. Başvuru yapmak isteyenler ise internet üzerinden 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek sorusuna yanıt arıyor. E Devlet üzerinden yapılacak olan başvuruların sonuçları yine E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Buna göre; 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E devlet ile 1100 TL sosyal yardım pandemi destek başvuru ve sonuç sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar…