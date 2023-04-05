TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları (isim listesi) sorgulama ekranı!

e-Devlet TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları (isim listesi) sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. 20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılan TOKİ arsa kura çekimi ile toplam 66 bin 237 arsa hak sahiplerini bulmuştu. İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında megakentte çekilen kuralarla ilgili olarak başvuruda bulunanlar "TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.