TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları (isim listesi) sorgulama ekranı!

İstanbul'daki arsalar için TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı yeniden gündemdeki yerini aldı. 10 bin altyapılı arsanın hak sahiplerini bulduğu İlk Evim Arsa TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda ise gün içerisinde başvurusu olan vatandaşlar "TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, canlı izle linki ve isim listesi sorgulama sayfası...