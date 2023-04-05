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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları (isim listesi) sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 05.04.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 07:51

TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları (isim listesi) sorgulama ekranı!

e-Devlet TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları (isim listesi) sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. 20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılan TOKİ arsa kura çekimi ile toplam 66 bin 237 arsa hak sahiplerini bulmuştu. İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında megakentte çekilen kuralarla ilgili olarak başvuruda bulunanlar "TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

İstanbul'daki arsalar için TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı yeniden gündemdeki yerini aldı. 10 bin altyapılı arsanın hak sahiplerini bulduğu İlk Evim Arsa TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda ise gün içerisinde başvurusu olan vatandaşlar "TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, canlı izle linki ve isim listesi sorgulama sayfası...

TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

İLK EVİM TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Tuzla ilçesi için hak sahibi belirleme kurası 29 Mart 2023 tarihinde tamamlandı. Çatalca ve Silivri ilçeler için kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

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TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1- 19 Nisan tarihleri arasında çekilecek.

Öte yandan İstanbul Merkez İlk Evim Arsa kuraları da 27 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı. Müşterek arsa seçeneğinde tüm başvurular kabul edilirken müstakil arsa için araştırmalar sürüyor.

TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMLERİ TAKVİMİ YAYINDA!

20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılan TOKİ arsa kura çekimi ile toplam 66 bin 237 arsa hak sahiplerini buldu.

Yeni TOKİ arsa kura takvimine göre İstanbul kuraları 27 Mart'ta çekilmeye başlandı.

TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

27 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında 9 bin 500 müstakil arsanın hak sahibi belirlendi. Geriye sadece 500 arsa kaldı.Kuraların bugün tamamlanması bekleniyor.

Aşağıdaki link aracılığıyla 4 Nisan 2023 tarihli TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları Youtube canlı izle kanalına ulaşabilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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