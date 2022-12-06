Haberler Yaşam e-Devlet uygulaması sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? e-Devlet giriş nasıl yapılır, turkiye.gov.tr çöktü mü?

Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:30

e-Devlet uygulaması sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? e-Devlet giriş nasıl yapılır, turkiye.gov.tr çöktü mü?

Ülkemizde birçok devlet hizmetinin sağlandığı e-Devlet çöktü mü sorusu ile vatandaşların gündemine geldi. e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistem olarak biliniyor. Bazı kullanıcılar an itibarıyla sisteme erişmekte sorun yaşadığından söz ediyor. Peki, e-Devlet sistemi uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte e-Devlet giriş ekranı ve tüm detaylar.