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Haberler Yaşam e-Devlet uygulaması sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? e-Devlet giriş nasıl yapılır, turkiye.gov.tr çöktü mü?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:30

e-Devlet uygulaması sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? e-Devlet giriş nasıl yapılır, turkiye.gov.tr çöktü mü?

Ülkemizde birçok devlet hizmetinin sağlandığı e-Devlet çöktü mü sorusu ile vatandaşların gündemine geldi. e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistem olarak biliniyor. Bazı kullanıcılar an itibarıyla sisteme erişmekte sorun yaşadığından söz ediyor. Peki, e-Devlet sistemi uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte e-Devlet giriş ekranı ve tüm detaylar.

e-Devlet uygulaması sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? e-Devlet giriş nasıl yapılır, turkiye.gov.tr çöktü mü?

E-Devlet sistemi çöktü mü sorusu an itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla sisteme giriş esnasında sorunlar yaşadığını bildiriyor. Bu kapsamda ise "e-Devlet sistemi uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Bazı zamanlarda bilindiği üzere bu tip sistemlerdeki yoğunluk sebebiyle uygulamalar çökebiliyor. Peki, e-Devlet neden açılmıyor, giriş nasıl yapılır? İşte detaylar.

e-Devlet uygulaması sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? e-Devlet giriş nasıl yapılır, turkiye.gov.tr çöktü mü?

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

e devlet giriş ekranı zaman zaman yoğunluk yaşayabiliyor. Özellikle toplu işlemler sonrası yoğunluk yaşayan sistemle ilgili sorular yanıt arıyor. e-devlet sistemi hastası için herhangi bir bilgi gelmedi.

İlgili problemler çok kısa sürede düzeltilerek vatandaşların dijital hizmetlere ulaşması sağlanmaktadır.

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e-Devlet uygulaması sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? e-Devlet giriş nasıl yapılır, turkiye.gov.tr çöktü mü?

E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR 2022?

T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra sisteme başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

E DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet uygulaması sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? e-Devlet giriş nasıl yapılır, turkiye.gov.tr çöktü mü?

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Öncelikle turkiye.gov.tr adresinde e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için kullanıcıların e-devlet şifresi alması gerekmektedir. e-Devlet şifrelerini e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlarımız PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden kimlik kartları ile alabilirler.

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