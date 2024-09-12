Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
11:49
E-OKUL alan seçimi sonuçları nereden bakılır? 2024 lise alan seçim sonuç ekranı
E-Okul üzerinden açıklanacak alan ve dal seçimi sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan ve dal seçimi, Milli Eğitim Müdürlükleri ve liseler tarafından ayarlanacak. Anadolu Meslek Lisesi alan sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sorgulamaya başladı. Peki, E-Okul alan seçimi sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2024 lise alan seçimi sonuç sorgulama sayfası