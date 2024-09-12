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Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:49

E-OKUL alan seçimi sonuçları nereden bakılır? 2024 lise alan seçim sonuç ekranı

E-Okul üzerinden açıklanacak alan ve dal seçimi sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan ve dal seçimi, Milli Eğitim Müdürlükleri ve liseler tarafından ayarlanacak. Anadolu Meslek Lisesi alan sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sorgulamaya başladı. Peki, E-Okul alan seçimi sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2024 lise alan seçimi sonuç sorgulama sayfası

E-OKUL alan seçimi sonuçları nereden bakılır? 2024 lise alan seçim sonuç ekranı

E Okul sistemi üzerinden yapılan alan seçim sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Meslek lisesi alan seçimleri Eylül ayından belli olurken Anadolu Meslek liseleri için bekleyiş devam ediyor. e-Okul Meslek lisesi alan ve dal seçimi sonuçları nasıl görüntülenir?

E-OKUL alan seçimi sonuçları nereden bakılır? 2024 lise alan seçim sonuç ekranı

E-OKUL ALAN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Meslek Lisesi, alan seçimi yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar, e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler e-Okul öğrenci girişi ile sisteme giriş yaptıktan sonra meslek lisesi alan seçim ve dal sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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E-OKUL alan seçimi sonuçları nereden bakılır? 2024 lise alan seçim sonuç ekranı

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E okul sistemine giriş yapabilmek için "e-okul.meb.gov.tr" adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.

E-OKUL alan seçimi sonuçları nereden bakılır? 2024 lise alan seçim sonuç ekranı
VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.
E-OKUL alan seçimi sonuçları nereden bakılır? 2024 lise alan seçim sonuç ekranı
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