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E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME GİRİŞ EKRANI 2024-2025! MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile e-karne nasıl bakılır?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
09:29
E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME GİRİŞ EKRANI 2024-2025! MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile e-karne nasıl bakılır?
Okullarda birinci dönem bugün noktalanıyor. Bu yıl da, önceki yıllarda olduğu gibi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri e-Okul üzerinden dijital ortamda e-karnelerini görüntüleyebilecek. Öğrenciler, 1. dönem karne notlarına erişebilmek için e-Okul VBS öğrenci giriş ekranına başvuruyor. Peki, e-Okul ekranından karne notları nasıl sorgulanır? İşte, karne sorgulama e-okul ekranı...