Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, son not girişi hangi tarihte? Not ve devamsızlık sorgulama
Giriş Tarihi: 08.01.2025 01:39 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 01:39

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, son not girişi hangi tarihte? Not ve devamsızlık sorgulama

E-Okul giriş ekranı öğrenci ve velilerin karnelere kısa bir süre kala en çok ziyaret ettiği platformların başında geliyor. Yarıyıl tatili için geri sayım başlamışken öğrencilerin devamsızlıklarını ve karnelerini görüntülemek isteyenler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi araştırmalarına hız kazandırdı. Karneler 17 Ocak Cuma günü verilecek. Milyonlarca öğrenci e-karne, şube ortalamaları, devamsızlık işlemleri, takdir- teşekkür hesaplama gibi bilgilere erişim imkanı sunan sistem için araştırmalar yapıyor. Peki ,e-Okul ne zaman kapanacak, VBS not girişi ne zaman sona erecek? İşte detaylar

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, son not girişi hangi tarihte? Not ve devamsızlık sorgulama

MEB e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi bitti mi sorularına yanıt aranıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala öğrenciler karne ortalamalarını, takdir ve teşekkül belge hesaplama işlemlerini bu platform üzerinden gerçekleştiriyor. Peki e-Okul kapandı mı, karne notları girildi mi?

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, son not girişi hangi tarihte? Not ve devamsızlık sorgulama

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacaklar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, son not girişi hangi tarihte? Not ve devamsızlık sorgulama

E OKUL KAPANACAK MI?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması söz konusu olmamaktadır.
Karne gününe kadar E- Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce sona ermesi bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, son not girişi hangi tarihte? Not ve devamsızlık sorgulama

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Not girişlerinin tamamlanması için kullanılan e-okul ekranının ise artık karne gününe kadar açık kalacağı belirtiliyor. Ancak öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerini, karne gününden birkaç gün önce kapatmaları bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, son not girişi hangi tarihte? Not ve devamsızlık sorgulama

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.
E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.
E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA