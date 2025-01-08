E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, son not girişi hangi tarihte? Not ve devamsızlık sorgulama

E OKUL KAPANACAK MI?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması söz konusu olmamaktadır.

Karne gününe kadar E- Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce sona ermesi bekleniyor.