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E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, son not girişi hangi tarihte? Not ve devamsızlık sorgulama
Giriş Tarihi: 08.01.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
01:39
E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, son not girişi hangi tarihte? Not ve devamsızlık sorgulama
E-Okul giriş ekranı öğrenci ve velilerin karnelere kısa bir süre kala en çok ziyaret ettiği platformların başında geliyor. Yarıyıl tatili için geri sayım başlamışken öğrencilerin devamsızlıklarını ve karnelerini görüntülemek isteyenler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi araştırmalarına hız kazandırdı. Karneler 17 Ocak Cuma günü verilecek. Milyonlarca öğrenci e-karne, şube ortalamaları, devamsızlık işlemleri, takdir- teşekkür hesaplama gibi bilgilere erişim imkanı sunan sistem için araştırmalar yapıyor. Peki ,e-Okul ne zaman kapanacak, VBS not girişi ne zaman sona erecek? İşte detaylar