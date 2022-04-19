E okul giriş ekranı: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş nasıl ve nereden yapılır?

MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılında 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı. E okul VBS ekranı üzerinden öğrenciler ve veliler yazılı tarihleri, ders programı ve devamsızlık sorgulamalarını bu sistem üzerinden gerçekleştiriyor. 1.2.dönem yazılı ve sözlü sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi yapmak gerekiyor. VBS veli, öğretmen, öğrenci girişi ile karne notu, yazılı ve sözlü sınav sonuçları ve ortalama notuna erişilebiliyor. Peki MEB 2022 E okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen giriş nasıl yapılır? İşte E okul giriş ekranı 2022