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Haberler Yaşam E okul giriş ekranı: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 11:51

E okul giriş ekranı: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş nasıl ve nereden yapılır?

MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılında 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı. E okul VBS ekranı üzerinden öğrenciler ve veliler yazılı tarihleri, ders programı ve devamsızlık sorgulamalarını bu sistem üzerinden gerçekleştiriyor. 1.2.dönem yazılı ve sözlü sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi yapmak gerekiyor. VBS veli, öğretmen, öğrenci girişi ile karne notu, yazılı ve sözlü sınav sonuçları ve ortalama notuna erişilebiliyor. Peki MEB 2022 E okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen giriş nasıl yapılır? İşte E okul giriş ekranı 2022

E okul giriş ekranı: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş nasıl ve nereden yapılır?

e-Okul VBS giriş ekranı velilerin ve öğrencilerin gündeminde. Her gün binlerce kişi tarafından sınav sonuçları, nakil sorgulama ve devamsızlık bilgisi için takip edilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı, öğrencinin performansını kontrol etmesi açısından oldukça önemli. Bu kapsamda e-Okul öğrenci giriş ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı

E okul giriş ekranı: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş nasıl ve nereden yapılır?

E-OKUL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE NELER VAR?

Devamsızlık durumları

Yazılı notları

Karne notları

Aldığı belgeler

Yılsonu notları

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E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

- Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

- E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

- Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

- Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

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E okul giriş ekranı: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş nasıl ve nereden yapılır?

E OKUL VBS İLE KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E Okul'a giriş yaptıktan sonra,, ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E okul giriş ekranı: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş nasıl ve nereden yapılır?
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E okul giriş ekranı: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş nasıl ve nereden yapılır?
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