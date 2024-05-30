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e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? 2024 MEB 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
11:26
e-Okul ne zaman kapanacak sorusu yaz tatilinin yaklaşmasına az bir süre kala merak konusu oldu. Karne için heyecanlı olan öğrenciler notlarını öğrenmek için e-Okul ziyaretlerine başladı. Son notların girilmesiyle birlikte, e-okul not girişi kapanacak mı araştırılıyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? İşte, 2024 MEB 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!