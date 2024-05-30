e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? 2024 MEB 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!

e- Okul giriş ekranı öğrenci ve veliler tarafından ziyaret ediliyor. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e-Okul giriş ekranının kapanışı için de geri sayım başladı. Sınav ve sözlü notlarının girişinin yapıldığı ekrandan öğrenciler karne notlarını görüntüleyebiliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek?