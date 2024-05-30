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Haberler Yaşam e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? 2024 MEB 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:26

e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? 2024 MEB 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!

e-Okul ne zaman kapanacak sorusu yaz tatilinin yaklaşmasına az bir süre kala merak konusu oldu. Karne için heyecanlı olan öğrenciler notlarını öğrenmek için e-Okul ziyaretlerine başladı. Son notların girilmesiyle birlikte, e-okul not girişi kapanacak mı araştırılıyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? İşte, 2024 MEB 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!

e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? 2024 MEB 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!

e- Okul giriş ekranı öğrenci ve veliler tarafından ziyaret ediliyor. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e-Okul giriş ekranının kapanışı için de geri sayım başladı. Sınav ve sözlü notlarının girişinin yapıldığı ekrandan öğrenciler karne notlarını görüntüleyebiliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek?

e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? 2024 MEB 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!

e-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır. Fakat not girişlerinin karne gününden birkaç gün önce kapanması bekleniyor.

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e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? 2024 MEB 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? 2024 MEB 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

E-OKUL GİRİŞ (VBS) İÇİN TIKLAYINIZ!

e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? 2024 MEB 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!
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