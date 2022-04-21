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Haberler Yaşam E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 2022: MEB E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci girişi yap!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 07:52

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 2022: MEB E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci girişi yap!

E okul VBS giriş ekranı öğrencilerin en sık ziyaret ettiği noktalardan biri. İkinci ara tatil sonrası ders notlarını, devamsızlık bilgilerini, nakil durumlarını ve performanslarını takip etmek isteyen öğrenci ve veliler bu yıl en çok MEB e okul VBS öğrenci girişi ekranını ziyaret etti. Okul bilgilerinin yanı sıra İOKBS bursluluk sınavı sürecinin de yürütüleceği e okul giriş ekranı bugün de en çok ziyaret edilen noktalardan biri. Peki, 2022 MEB e okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte e okul giriş...

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 2022: MEB E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci girişi yap!

MEB tarafından öğretmen, veli ve öğrencinin kullanımına sunulan e okul giriş ekranı öğrencilerin uğrak noktası. Her gün yüz binlerce öğrencinin giriş yaprak sınav sonuçları, performans notları ve devamsızlık bilgisini takip ettiği e okul VBS öğrenci girişi bursluluk sınavı sürecinin de yürütülmesini sağlayacak. E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ziyaretçilerini almaya başladı. Peki MEB e okul girişi nasıl yapılır? İşte VBS öğrenci girişi…

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 2022: MEB E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci girişi yap!

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

- Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

- E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

- Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

- Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

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E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 2022: MEB E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci girişi yap!

E-OKUL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE NELER VAR?

- Devamsızlık durumları

- Yazılı notları

- Karne notları

- Aldığı belgeler

- Yılsonu notları

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 2022: MEB E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci girişi yap!

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İOKBS bursluluk sınavı başvuru işlemleri e okul üzerinden gerçekleştirilecek:

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 2022: MEB E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci girişi yap!

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

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