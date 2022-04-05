Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları sorgulama! e Okul VBS giriş ekranı
Giriş Tarihi: 05.04.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 10:37

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları sorgulama! e Okul VBS giriş ekranı

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı velilerin ve öğrencilerin gündeminde. Her gün binlerce kişi tarafından sınav sonuçları, nakil sorgulama ve devamsızlık bilgisi için takip edilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı, öğrencinin performansını kontrol etmesi açısından oldukça önemli. Nisan ara tatili yaklaşırken öğrenciler karnelerinin son hallerini öğrenmek için harekete geçti. Bu kapsamda e-Okul öğrenci giriş ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ve tüm detaylar...

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları sorgulama! e Okul VBS giriş ekranı

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve öğretmen girişi neredeyse her gün ziyaret edilen sistemlerden biri. Öğrencilerin devamsızlığından karne bilgilerine kadar birçok sorunun cevabının yanıtlandığı sistemde yazılı sonuçlarından nakil sorgulamaya kadar birçok alanda bilgi sahibi olunabiliyor. Öğretmenlerin ve velilerin öğrenci takibi yapabildiği e-Okul VBS, öğrencilerin kendi performanslarını kontrol etmeleri açısından da oldukça önemli. İşte e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile 2022 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama…

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları sorgulama! e Okul VBS giriş ekranı

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

- Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

- E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

- Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

- Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları sorgulama! e Okul VBS giriş ekranı

E OKUL VBS İLE KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları sorgulama! e Okul VBS giriş ekranı

E Okul'a giriş yaptıktan sonra,, ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları sorgulama! e Okul VBS giriş ekranı

E-OKUL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE NELER VAR?

Devamsızlık durumları

Yazılı notları

Karne notları

Aldığı belgeler

Yılsonu notları

SON DAKİKA