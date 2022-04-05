Haberler Yaşam E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları sorgulama! e Okul VBS giriş ekranı

Giriş Tarihi: 05.04.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 10:37

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı velilerin ve öğrencilerin gündeminde. Her gün binlerce kişi tarafından sınav sonuçları, nakil sorgulama ve devamsızlık bilgisi için takip edilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı, öğrencinin performansını kontrol etmesi açısından oldukça önemli. Nisan ara tatili yaklaşırken öğrenciler karnelerinin son hallerini öğrenmek için harekete geçti. Bu kapsamda e-Okul öğrenci giriş ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ve tüm detaylar...