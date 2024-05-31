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E OKUL VBS KAPANIŞ TARİHİ 2024: Bu dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB 2. dönem not girişi hangi tarihte bitecek?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
12:00
E OKUL VBS KAPANIŞ TARİHİ 2024: Bu dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB 2. dönem not girişi hangi tarihte bitecek?
e-Okul veli bilgilendirme sistemi ekranı ne zaman kapanacak? sorusu okulların kapanmasına günler kala araştırılmaya başladı. Öğrenciler, okullardaki not durumlarını e-Okul sistemi üzerinden takip edebiliyor. 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı biterken e- okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? İşte detaylar