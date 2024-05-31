E OKUL VBS KAPANIŞ TARİHİ 2024: Bu dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB 2. dönem not girişi hangi tarihte bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul giriş erkanı öğrenci ve veliler tarafından kontrol ediliyor. 2024 yılı not girişi ne zaman son bulacak gözler e-okulun kapanacağı güne çevrildi. Dönem sonuna gelirken öğrenciler takdir, teşekkür belge hesaplamaları yapıyor. Peki, e-Okula not girişi ne zaman bitecek?