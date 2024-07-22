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E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul girişi ile LGS lise nakil başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
08:16
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul girişi ile LGS lise nakil başvuru ekranı
e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı LGS yerleştirme sonuçları ile birlikte gündemde. 17 Temmuz günü son bulan tercihlerin ardından 9. sınıf olmaya hazırlanan öğrenciler meb.gov.tr adresinden sonuçlarına erişecek. Milli Eğitim Bakanlığının Veli Bilgilendirme Sistemi sonuç için kontrol edilen sistemler arasında. Öte yandan lise nakil başvurusu için de VBS ekranlarına dönülecek. Peki; MEB e-Okul girişi nasıl yapılır, LGS nakil başvuru nereden yapılacak? İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı...