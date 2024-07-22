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Haberler Yaşam E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul girişi ile LGS lise nakil başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 08:16

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul girişi ile LGS lise nakil başvuru ekranı

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı LGS yerleştirme sonuçları ile birlikte gündemde. 17 Temmuz günü son bulan tercihlerin ardından 9. sınıf olmaya hazırlanan öğrenciler meb.gov.tr adresinden sonuçlarına erişecek. Milli Eğitim Bakanlığının Veli Bilgilendirme Sistemi sonuç için kontrol edilen sistemler arasında. Öte yandan lise nakil başvurusu için de VBS ekranlarına dönülecek. Peki; MEB e-Okul girişi nasıl yapılır, LGS nakil başvuru nereden yapılacak? İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul girişi ile LGS lise nakil başvuru ekranı

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz tarihinde açıklanıyor. MEB sonuç sistemi ardından 1. nakil dönemine katılmak isteyen adaylar e-okul VBS öğrenci giriş ekranı ile de LGS nakil başvurusu yapacak. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında okullarını seçen öğrenciler e-Okul üzerinden lise bilgilerini kontrol etmeye başlıyor. İşte, MEB e-Okul VBS öğrenci girişi...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul girişi ile LGS lise nakil başvuru ekranı

LGS TERCİH SONUÇLARI 22 TEMMUZ BUGÜN AÇIKLANIYOR!

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz günü meb.gov.tr üzerinden adaylar ile buluşuyor. MEB açıklaması sonrası sonuçları kontrol edebileceğiniz ekran:

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul girişi ile LGS lise nakil başvuru ekranı

LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre lise 1. nakil işlemleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

2. nakil işlemleri ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul girişi ile LGS lise nakil başvuru ekranı

E OKUL VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi ile öğrenciler ve veliler ders ve okul içerisindeki kazanımlarını 1. sınıftan lise son sınıfa kadar kontrol edebiliyor.

Öğrenciler hakkında bilgilerin var olduğu bu sistem, gelişimin takip edilmesi açısından oldukça önemli. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul girişi ile LGS lise nakil başvuru ekranı

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.

Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir.

İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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