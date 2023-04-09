E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | MEB VBS E-Okul öğrenci giriş ekranı ile sınav tarihi, not görüntüleme ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. Dönem ara tatil süreci yaklaşırken araştırılmaya başlandı. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri ve velileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ile haftalık ders programı, sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi ve karne notu gibi birçok bilgiye kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. Nisan ara tatiline sayılı günler kala Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı...