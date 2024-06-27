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E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2024: MEB e-Okul VBS girişi ile LGS sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
18:59
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2024: MEB e-Okul VBS girişi ile LGS sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı LGS sonuçları kapsamında yeniden gündemde. Karnelerini alan ve notlarını öğrenen 8. sınıf öğrencileri 2 Haziran tarihinde lise sınavına katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Veli Bilgilendirme Sistemi bu kez sonuç noktasında kontrol ediliyor. Milyonlarca öğrenci tercih işlemleri öncesinde lise sınav sonucu için sisteme giriş yapıyor. MEB e-Okul girişi nasıl yapılır, sınav sonuçları nereden öğrenilir sorgulanıyor. İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı...