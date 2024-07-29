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Haberler Yaşam e-Okul VBS öğrenci girişi 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile LGS lise 1. nakil sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 29.07.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 07:54

e-Okul VBS öğrenci girişi 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile LGS lise 1. nakil sonuçları sorgulama

e-Okul VBS öğrenci girişi LGS nakil başvurusu ve lise ek yerleştirme sonuçları kapsamında araştırılıyor. 29 Temmuz günü adayların erişimine açılan 1. nakil sonuçları sonrası 2. nakil için de öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığının Veli Bilgilendirme Sistemine yöneliyor. VBS girişiyle bilgiler kontrol ediliyor. Peki; MEB e-Okul girişi nasıl yapılır, 2. lise nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı...

e-Okul VBS öğrenci girişi 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile LGS lise 1. nakil sonuçları sorgulama

LGS yerleştirme işlemleri nakil süreci ile devam ediyor. MEB sonuç ekranı üzerinden öğrenilen tercihlerin ardından boş kontenjanlar değerlendiriliyor ve başvurular alınıyor. e-okul VBS öğrenci giriş ekranı LGS nakil başvurusu ve lise ek yerleştirme sonuçları kapsamında gündemde. e-Okul lise bilgisi öğrenci ve velilerin kontrolünde. İşte, MEB e-Okul VBS öğrenci girişi...

e-Okul VBS öğrenci girişi 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile LGS lise 1. nakil sonuçları sorgulama

LGS 1. NAKİL İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

MEB takvimine göre lise 1. nakil işlemleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında alındı. İlk yerleştirme sonuçları ardından LGS boş kontenjanlar ve taban puanları ile ek tercih başvurusu yapıldı.

LGS nakil sonuçları sorgulama işlemleri MEB üzerinden gerçekleşecek. 29 Temmuz itibarıyla açıklanacak 1. nakilin ardından 2. nakil başlayacak.

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e-Okul VBS öğrenci girişi 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile LGS lise 1. nakil sonuçları sorgulama

E OKUL VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi ile öğrenciler ve veliler ders ve okul içerisindeki kazanımlarını 1. sınıftan lise son sınıfa kadar kontrol edebiliyor.

Öğrenciler hakkında bilgilerin var olduğu bu sistem, gelişimin takip edilmesi açısından oldukça önemli. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor

e-Okul VBS öğrenci girişi 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile LGS lise 1. nakil sonuçları sorgulama

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.

Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir.

İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul VBS öğrenci girişi 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile LGS lise 1. nakil sonuçları sorgulama

LGS TERCİH TAKVİMİ 2024

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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