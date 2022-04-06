e-YÖKDİL başvuru ekranı: ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır?

2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL) başvuruları ÖSYM üzerinden alınmaya başlandı. 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav binalarında yapılacak olan sınava başvuruda bulunmak isteyenler "e-YÖKDİL başvuru ekranı" için "2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.