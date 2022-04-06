e-YÖKDİL başvuru ekranı: ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4000, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.