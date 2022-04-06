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Haberler Yaşam e-YÖKDİL başvuru ekranı: ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 15:29

e-YÖKDİL başvuru ekranı: ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır?

2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL) başvuruları ÖSYM üzerinden alınmaya başlandı. 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav binalarında yapılacak olan sınava başvuruda bulunmak isteyenler "e-YÖKDİL başvuru ekranı" için "2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

e-YÖKDİL başvuru ekranı: ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır?

e-YÖKDİL İngilizce sınavı başvuruları ÖSYM üzerinden alınmaya başlandı. Sınava başvuruda bulunmak isteyenler "e-YÖKDİL başvuru ekranı" ile ilgili olarak "2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

E-YÖKDİL BAŞVURU EKRANI: E-YÖKDİL BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2022 e-YÖKDİL İngilizce sınavı başvuru ekranı ve tüm detaylar şöyle;

e-YÖKDİL başvuru ekranı: ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu detaylar yer alıyor;

2022 e-YÖKDİL (İngilizce) Sınavı Başvurularının Alınması

2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 06 Nisan - 05 Mayıs 2022 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 06 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir.

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e-YÖKDİL başvuru ekranı: ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4000, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YÖKDİL başvuru ekranı: ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL başvuruları nereden, nasıl yapılır?

e-YÖKDİL, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2022 e-YÖKDİL Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.

E-YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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