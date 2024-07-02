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Zamlı ebe maaşları 2024 ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammı ile ebe maaşları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
14:35
Zamlı ebe maaşları 2024 ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammı ile ebe maaşları ne kadar oldu?
Emekli ve memur zammı için enflasyon farkı belli oluyor. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 6 aylık enflasyon farkı TUİK tarafından açıklanacak. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başlayan ebeler, "2024 Temmuz zammı ile ebe maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, ebe maaşı ne kadar oldu, zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte cevaplar…