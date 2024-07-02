Zamlı ebe maaşları 2024 ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammı ile ebe maaşları ne kadar oldu?

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih geldi çattı. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 6 aylık enflasyon farkı belli oluyor. Ortaya çıkan 6 aylık fark pek kalemin maaşlarını değiştirecek. Bu noktada ise "Yeni ebe maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ebe maaşı hesaplama işlemleri için araştırmalar hızlandı. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…