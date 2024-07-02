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Haberler Yaşam Zamlı ebe maaşları 2024 ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammı ile ebe maaşları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:35

Zamlı ebe maaşları 2024 ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammı ile ebe maaşları ne kadar oldu?

Emekli ve memur zammı için enflasyon farkı belli oluyor. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 6 aylık enflasyon farkı TUİK tarafından açıklanacak. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başlayan ebeler, "2024 Temmuz zammı ile ebe maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, ebe maaşı ne kadar oldu, zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte cevaplar…

Zamlı ebe maaşları 2024 ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammı ile ebe maaşları ne kadar oldu?

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih geldi çattı. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 6 aylık enflasyon farkı belli oluyor. Ortaya çıkan 6 aylık fark pek kalemin maaşlarını değiştirecek. Bu noktada ise "Yeni ebe maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ebe maaşı hesaplama işlemleri için araştırmalar hızlandı. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

Zamlı ebe maaşları 2024 ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammı ile ebe maaşları ne kadar oldu?

2024 OCAK ZAMMI İLE EBE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Ebe maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni ebe maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Zamlı ebe maaşları 2024 ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammı ile ebe maaşları ne kadar oldu?

MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE ARTIYOR

6 milyonu aşkın memur ve emeklisinin maaşı temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edilince memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi.

Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olacak. TÜİK'in açıklamasıyla beraber enflasyon farkı ile beraber yeni zam oranı hesaplanacak.

Zamlı ebe maaşları 2024 ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammı ile ebe maaşları ne kadar oldu?

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72

Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.

Bu rakamlara göre memur zammı tablosu şöyle:

5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72
5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71
5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32

Zamlı ebe maaşları 2024 ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammı ile ebe maaşları ne kadar oldu?
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