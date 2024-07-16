Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS ekranı || Özel ve Devlet Üniversiteleri Ebelik Taban Puanları ve Kontenjan

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0
|10
8
8
8
|169.599 (2023)
164.025 (2022)
180.705 (2021)
167.000 (2020)
|360,09530
356,98142
291,17936
344,15666
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|10+0+0+0+0
6+0
6+0
6+0
|10
6
6
6
|293.611 (2023)
207.686 (2022)
229.809 (2021)
239.000 (2020)
|309,53269
333,58184
270,06677
306,15756
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Ebelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|44+0+0+0+0
41+0
41+0
36+0
|44
41
23
36
|399.376 (2023)
374.043 (2022)
Dolmadı (2021)
442.000 (2020)
|283,19793
277,52597
Dolmadı
246,53380
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
12+0
12+0
14+0
|14
12
12
14
|168.558 (2023)
162.183 (2022)
149.159 (2021)
158.000 (2020)
|360,70303
358,08724
308,18279
350,44783
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0
|10
8
8
8
|169.599 (2023)
164.025 (2022)
180.705 (2021)
167.000 (2020)
|360,09530
356,98142
291,17936
344,15666
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
120+3
120+3
|116
113
123
123
|175.185 (2023)
180.211 (2022)
182.163 (2021)
186.000 (2020)
|356,97776
347,63280
290,42532
332,75065
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
6+0
6+0
—
|8
6
6
—
|184.913 (2023)
214.232 (2022)
220.828 (2021)
— (2020)
|351,91133
330,50799
273,58179
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
100+3
100+3
|96
93
103
103
|186.385 (2023)
186.766 (2022)
185.412 (2021)
186.000 (2020)
|351,16789
344,09911
288,85095
332,53210
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2
|74
72
82
82
|190.750 (2023)
181.865 (2022)
175.543 (2021)
173.000 (2020)
|349,02369
346,71955
293,73732
340,69551
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2
|74
72
82
82
|192.796 (2023)
192.953 (2022)
191.315 (2021)
193.000 (2020)
|348,02925
340,80172
286,07629
328,55950
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
(Ankara)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|193.469 (2023)
197.061 (2022)
197.530 (2021)
202.000 (2020)
|347,69309
338,73380
283,34645
323,73184
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
9+0
10+0
9+0
|11
9
10
9
|197.331 (2023)
201.613 (2022)
200.969 (2021)
212.000 (2020)
|345,80611
336,52284
281,79108
318,58967
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+18
70+2
80+2
80+2
|92
72
82
82
|197.335 (2023)
190.336 (2022)
199.480 (2021)
202.000 (2020)
|345,80446
342,15352
282,45704
323,94992
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
6+0
6+0
8+0
|6
6
6
8
|197.868 (2023)
203.423 (2022)
200.795 (2021)
211.000 (2020)
|345,54997
335,62556
281,87974
319,20410
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
80+2
80+2
|96
93
82
82
|200.732 (2023)
188.995 (2022)
179.592 (2021)
177.000 (2020)
|344,20639
342,89298
291,74463
337,88123
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|204.573 (2023)
203.467 (2022)
201.077 (2021)
200.000 (2020)
|342,42401
335,61348
281,74184
324,91418
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
9+0
12+0
9+0
|11
9
12
9
|210.930 (2023)
198.805 (2022)
216.893 (2021)
230.000 (2020)
|339,56303
337,87683
275,15926
310,22339
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|85+3+0+3+0
85+3
75+2
70+2
|90
88
77
72
|210.939 (2023)
207.886 (2022)
202.372 (2021)
205.000 (2020)
|339,56043
333,48694
281,17821
322,08863
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İçel Sağlık Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Ebelik (Yüksekokul)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2
|84
82
72
72
|213.882 (2023)
207.760 (2022)
206.943 (2021)
210.000 (2020)
|338,29086
333,54541
279,22807
319,56067
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
80+2
80+2
|95
93
82
82
|216.400 (2023)
211.861 (2022)
204.409 (2021)
208.000 (2020)
|337,21478
331,62051
280,27982
321,03615
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
12+0
12+0
14+0
|15
12
12
14
|218.590 (2023)
203.133 (2022)
191.368 (2021)
189.000 (2020)
|336,28779
335,76445
286,05651
330,78837
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|218.971 (2023)
213.841 (2022)
207.269 (2021)
210.000 (2020)
|336,12576
330,70827
279,10245
319,60063
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|219.031 (2023)
214.683 (2022)
209.334 (2021)
213.000 (2020)
|336,10033
330,30864
278,20438
318,36188
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+20
70+2
80+2
80+2
|104
72
82
82
|219.653 (2023)
203.079 (2022)
206.804 (2021)
207.000 (2020)
|335,84171
335,79151
279,28227
321,34968
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2
|84
82
72
72
|220.333 (2023)
207.372 (2022)
196.873 (2021)
195.000 (2020)
|335,55156
333,74181
283,63420
327,67078
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2
|84
82
72
72
|220.883 (2023)
215.183 (2022)
206.499 (2021)
211.000 (2020)
|335,33144
330,08604
279,40287
319,51533
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MARDİN) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
70+2
70+2
|64
62
72
72
|221.433 (2023)
218.182 (2022)
212.832 (2021)
217.000 (2020)
|335,10931
328,72655
276,79545
316,20112
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2
|74
72
82
82
|221.886 (2023)
216.234 (2022)
209.874 (2021)
214.000 (2020)
|334,92044
329,60202
277,97860
317,69369
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(VAN) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|223.666 (2023)
219.484 (2022)
213.050 (2021)
220.000 (2020)
|334,17710
328,15343
276,69887
315,01385
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
80+2
80+2
|96
93
82
82
|225.841 (2023)
220.776 (2022)
211.939 (2021)
216.000 (2020)
|333,29160
327,58121
277,16465
316,94378
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|226.265 (2023)
221.192 (2022)
213.738 (2021)
217.000 (2020)
|333,10426
327,40260
276,42172
316,13998
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|65+2+0+2+0
55+2
40+1
—
|69
57
41
—
|226.779 (2023)
219.922 (2022)
215.388 (2021)
— (2020)
|332,90423
327,95875
275,76015
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
12+0
12+0
11+0
|11
12
12
11
|226.892 (2023)
209.257 (2022)
189.891 (2021)
195.000 (2020)
|332,85522
332,82634
286,72924
327,79817
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0+2+0+1
8+0
9+0
8+0
|11
8
9
8
|228.976 (2023)
220.595 (2022)
205.772 (2021)
205.000 (2020)
|332,02187
327,65616
279,71434
322,52929
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+18
70+2
80+2
80+2
|92
72
82
82
|229.674 (2023)
225.529 (2022)
218.125 (2021)
222.000 (2020)
|331,74433
325,46089
274,67143
313,75740
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0
|11
12
12
12
|229.685 (2023)
220.085 (2022)
203.637 (2021)
203.000 (2020)
|331,73969
327,88571
280,63449
323,54714
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|75+2+0+2+19
75+2
65+2
60+2
|98
77
67
62
|229.907 (2023)
212.849 (2022)
207.243 (2021)
209.000 (2020)
|331,64972
331,18340
279,11259
320,33871
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|85+3+0+3+0
75+2
70+2
70+2
|88
77
72
72
|231.610 (2023)
224.643 (2022)
217.349 (2021)
221.000 (2020)
|330,96596
325,86337
274,97011
314,49713
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+15
60+2
50+2
40+1
|79
62
52
41
|231.866 (2023)
222.671 (2022)
217.304 (2021)
221.000 (2020)
|330,86232
326,73021
274,99082
314,32694
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİNOP) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|40+1+0+1+0
30+1
—
—
|41
31
—
—
|232.659 (2023)
228.323 (2022)
— (2021)
— (2020)
|330,54848
324,28979
—
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|233.203 (2023)
233.206 (2022)
211.695 (2021)
225.000 (2020)
|330,33604
322,21358
277,26070
312,42575
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0
|11
12
12
12
|233.676 (2023)
212.344 (2022)
200.248 (2021)
201.000 (2020)
|330,15590
331,40321
282,11738
324,34401
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AMASYA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|233.810 (2023)
224.814 (2022)
216.156 (2021)
218.000 (2020)
|330,09728
325,77441
275,44759
315,73024
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
—
—
|64
62
—
—
|234.429 (2023)
227.199 (2022)
— (2021)
— (2020)
|329,83494
324,73726
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|236.538 (2023)
230.632 (2022)
223.415 (2021)
228.000 (2020)
|329,03038
323,27089
272,53563
311,03321
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+20
80+2
90+3
90+3
|103
82
93
93
|237.520 (2023)
229.118 (2022)
222.664 (2021)
227.000 (2020)
|328,65834
323,94547
272,83164
311,49260
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Ebelik (Yüksekokul)
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
40+1
40+1
|53
52
41
41
|237.804 (2023)
228.796 (2022)
219.978 (2021)
229.000 (2020)
|328,55342
324,08804
273,94658
310,74032
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|30+1+0+1+0
—
—
—
|32
—
—
—
|238.362 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|328,33593
—
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0
|10
8
8
8
|239.280 (2023)
234.453 (2022)
210.097 (2021)
211.000 (2020)
|327,98047
321,68428
277,89553
319,27790
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
—
—
—
|7
—
—
—
|239.348 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|327,96047
—
—
—
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|239.680 (2023)
232.628 (2022)
208.736 (2021)
206.000 (2020)
|327,81389
322,46219
278,46571
321,58202
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|40+1+0+1+10
—
—
—
|52
—
—
—
|239.957 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|327,70828
—
—
—
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|40+1+0+1+10
70+2
60+2
60+2
|52
72
62
62
|240.227 (2023)
225.402 (2022)
217.928 (2021)
222.000 (2020)
|327,60058
325,50469
274,75052
314,09182
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|240.938 (2023)
229.760 (2022)
220.373 (2021)
226.000 (2020)
|327,33162
323,65378
273,77606
312,18793
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0
|9
8
8
6
|241.281 (2023)
235.013 (2022)
213.291 (2021)
236.000 (2020)
|327,19923
321,45209
276,60093
307,67484
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|50+2+0+2+0
40+1
50+2
50+2
|53
41
52
52
|241.658 (2023)
231.041 (2022)
223.978 (2021)
227.000 (2020)
|327,04420
323,10715
272,31561
311,52940
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+18
70+2
80+2
80+2
|92
72
82
82
|241.998 (2023)
221.470 (2022)
216.024 (2021)
219.000 (2020)
|326,91321
327,27670
275,50437
315,44153
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|65+2+0+2+16
65+2
50+2
40+1
|85
67
52
41
|243.221 (2023)
229.209 (2022)
222.115 (2021)
228.000 (2020)
|326,46726
323,90243
273,05832
311,03583
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|243.830 (2023)
238.540 (2022)
228.535 (2021)
233.000 (2020)
|326,24102
320,01143
270,55742
308,73549
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
—
—
—
|8
—
—
—
|244.398 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|326,02416
—
—
—
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2
|83
82
72
72
|244.637 (2023)
231.748 (2022)
223.088 (2021)
226.000 (2020)
|325,93616
322,82421
272,66708
312,17797
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz)
(GİRESUN) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2
|74
72
82
82
|244.913 (2023)
235.793 (2022)
227.073 (2021)
230.000 (2020)
|325,83184
321,13130
271,11301
310,04599
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
45+2
40+1
|64
62
47
41
|245.279 (2023)
233.630 (2022)
224.108 (2021)
228.000 (2020)
|325,69530
322,03522
272,26274
310,96649
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
80+2
80+2
|94
93
82
82
|248.308 (2023)
236.312 (2022)
227.547 (2021)
231.000 (2020)
|324,59329
320,91964
270,92772
309,54235
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
60+2
60+2
|73
72
62
62
|248.413 (2023)
234.872 (2022)
226.217 (2021)
231.000 (2020)
|324,54884
321,50817
271,43294
309,77637
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|85+3+0+3+0
75+2
65+2
—
|89
77
67
—
|248.529 (2023)
238.074 (2022)
227.857 (2021)
— (2020)
|324,50975
320,20639
270,81026
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|250.374 (2023)
237.495 (2022)
228.299 (2021)
233.000 (2020)
|323,83918
320,44117
270,64164
308,75918
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AĞRI) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
50+2
—
—
|64
52
—
—
|251.398 (2023)
237.699 (2022)
— (2021)
— (2020)
|323,46352
320,35740
—
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARS) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
60+2
60+2
|54
52
62
62
|251.564 (2023)
238.669 (2022)
229.750 (2021)
234.000 (2020)
|323,40290
319,96008
270,09000
308,59326
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|18+0+0+0+0
23+0
28+0
25+0
|18
23
28
25
|266.274 (2023)
296.113 (2022)
249.161 (2021)
269.000 (2020)
|318,25377
299,16835
263,13720
294,02759
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|59+0+0+0+0
51+0
50+0
51+0
|59
51
50
51
|271.675 (2023)
260.732 (2022)
277.201 (2021)
318.000 (2020)
|316,44767
311,31915
254,28661
277,35548
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|16+0+0+0+0
13+0
16+0
12+0
|16
13
16
12
|285.994 (2023)
322.939 (2022)
261.535 (2021)
286.000 (2020)
|311,85199
291,01079
259,11416
287,89846
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
34+0
34+0
32+0
|34
34
34
32
|292.018 (2023)
310.138 (2022)
308.151 (2021)
336.000 (2020)
|309,99640
294,82776
245,65143
271,90384
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|10+0+0+0+0
6+0
6+0
6+0
|10
6
6
6
|293.611 (2023)
207.686 (2022)
229.809 (2021)
239.000 (2020)
|309,53269
333,58184
270,06677
306,15756
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|76+0+0+0+0
68+0
68+0
76+0
|76
68
68
76
|298.209 (2023)
283.501 (2022)
281.933 (2021)
285.000 (2020)
|308,18634
303,30501
252,88631
288,19045
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|76+0+0+0+0
68+0
68+0
76+0
|76
68
68
76
|344.856 (2023)
318.283 (2022)
300.650 (2021)
308.000 (2020)
|295,59537
292,37422
247,67472
280,36348
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|42+0+0+0+0
34+0
34+0
—
|42
34
18
—
|357.829 (2023)
345.972 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|292,44085
284,61024
Dolmadı
—
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|30+0+0+0+0
30+0
30+0
25+0
|30
30
30
25
|384.627 (2023)
425.776 (2022)
365.525 (2021)
357.000 (2020)
|286,32707
266,26309
231,39609
266,02988
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|55+0+0+0+0
51+0
48+0
51+0
|55
51
22
51
|385.765 (2023)
413.946 (2022)
Dolmadı (2021)
449.000 (2020)
|286,07627
268,66223
Dolmadı
245,10932
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|28+0+0+0+0
48+0
68+0
68+0
|28
48
68
68
|397.567 (2023)
329.008 (2022)
323.038 (2021)
337.000 (2020)
|283,56341
289,32029
241,83188
271,56669
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Ebelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|44+0+0+0+0
41+0
41+0
36+0
|44
41
23
36
|399.376 (2023)
374.043 (2022)
Dolmadı (2021)
442.000 (2020)
|283,19793
277,52597
Dolmadı
246,53380
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|42+0+0+0+0
37+0
32+0
25+0
|42
37
18
25
|475.514 (2023)
525.520 (2022)
Dolmadı (2021)
459.000 (2020)
|269,01512
249,35849
Dolmadı
243,29810
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|17+0+0+0+0
13+0
12+0
8+0
|17
13
1
8
|479.705 (2023)
501.325 (2022)
Dolmadı (2021)
518.000 (2020)
|268,31743
252,97800
Dolmadı
232,89845
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Ebelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
—
—
—
|34
—
—
—
|484.338 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|267,55017
—
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|52+0+0+0+0
42+0
—
—
|52
42
—
—
|491.232 (2023)
503.562 (2022)
— (2021)
— (2020)
|266,46326
252,62407
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|65+0+0+0+0
47+0
46+0
47+0
|65
47
46
47
|492.922 (2023)
488.325 (2022)
374.999 (2021)
386.000 (2020)
|266,19562
255,01069
227,97119
258,84665
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Ebelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|17+0+0+0+0
14+0
12+0
9+0
|17
14
—
9
|525.290 (2023)
619.722 (2022)
Dolmadı (2021)
592.000 (2020)
|261,25330
237,49387
Dolmadı
223,03116
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|68+0+0+0+0
68+0
68+0
59+0
|68
68
68
59
|527.975 (2023)
427.684 (2022)
357.716 (2021)
384.000 (2020)
|260,87168
265,88395
233,47569
259,26532
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
—
—
—
|25
—
—
—
|536.613 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|259,63461
—
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|68+0+0+0+0
68+0
68+0
68+0
|68
68
18
68
|568.180 (2023)
573.374 (2022)
Dolmadı (2021)
398.000 (2020)
|255,35586
242,96765
Dolmadı
255,80438
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|42+0+0+0+0
42+0
42+0
34+0
|42
42
12
34
|607.113 (2023)
640.102 (2022)
Dolmadı (2021)
476.000 (2020)
|250,44604
235,25926
Dolmadı
240,04480
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|42+0+0+0+0
—
—
—
|42
—
—
—
|614.482 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|249,54617
—
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|40+0+0+0+0
20+0
—
—
|40
20
—
—
|682.687 (2023)
608.553 (2022)
— (2021)
— (2020)
|242,03887
238,75747
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
42+0
42+0
34+0
|51
42
42
34
|697.141 (2023)
421.615 (2022)
388.773 (2021)
460.000 (2020)
|240,56236
267,10623
207,45233
242,98487
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|2+0+0+0+0
—
—
—
|2
—
—
—
|699.161 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|240,35920
—
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|9+0+0+0+0
—
—
—
|9
—
—
—
|708.227 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|239,46402
—
—
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
2+0
—
|1
1
1
—
|1.198.538 (2023)
302.376 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|199,49940
297,17972
Dolmadı
—