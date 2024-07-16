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Haberler Yaşam Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS ekranı || Özel ve Devlet Üniversiteleri Ebelik Taban Puanları ve Kontenjan
Giriş Tarihi: 16.07.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 12:05

Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS ekranı || Özel ve Devlet Üniversiteleri Ebelik Taban Puanları ve Kontenjan

YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Ebelik bölümü için araştırmalara başladı. Tercih listelerinde bölüme yer verecek olan adaylar İşletme 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok tercih edilen bölümlerin arasında yer alıyor. Ebelik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, Ebelik 2024 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS ekranı || Özel ve Devlet Üniversiteleri Ebelik Taban Puanları ve Kontenjan

Ebelik 2024 taban puanları ve başarı sıralaması gündemde. 2 yıllık ön lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türünden terciğhlerini gerçekleştirebilecek. Ebelik sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. İşte, İşletme bölümü taban puanları 2024…

Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS ekranı || Özel ve Devlet Üniversiteleri Ebelik Taban Puanları ve Kontenjan
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0		 10
8
8
8		 169.599 (2023)
164.025 (2022)
180.705 (2021)
167.000 (2020)		 360,09530
356,98142
291,17936
344,15666
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 10+0+0+0+0
6+0
6+0
6+0		 10
6
6
6		 293.611 (2023)
207.686 (2022)
229.809 (2021)
239.000 (2020)		 309,53269
333,58184
270,06677
306,15756
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Ebelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 44+0+0+0+0
41+0
41+0
36+0		 44
41
23
36		 399.376 (2023)
374.043 (2022)
Dolmadı (2021)
442.000 (2020)		 283,19793
277,52597
Dolmadı
246,53380
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
12+0
12+0
14+0		 14
12
12
14		 168.558 (2023)
162.183 (2022)
149.159 (2021)
158.000 (2020)		 360,70303
358,08724
308,18279
350,44783
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0		 10
8
8
8		 169.599 (2023)
164.025 (2022)
180.705 (2021)
167.000 (2020)		 360,09530
356,98142
291,17936
344,15666
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
120+3
120+3		 116
113
123
123		 175.185 (2023)
180.211 (2022)
182.163 (2021)
186.000 (2020)		 356,97776
347,63280
290,42532
332,75065
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
6+0
6+0
 8
6
6
 184.913 (2023)
214.232 (2022)
220.828 (2021)
— (2020)		 351,91133
330,50799
273,58179
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
100+3
100+3		 96
93
103
103		 186.385 (2023)
186.766 (2022)
185.412 (2021)
186.000 (2020)		 351,16789
344,09911
288,85095
332,53210
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2		 74
72
82
82		 190.750 (2023)
181.865 (2022)
175.543 (2021)
173.000 (2020)		 349,02369
346,71955
293,73732
340,69551
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2		 74
72
82
82		 192.796 (2023)
192.953 (2022)
191.315 (2021)
193.000 (2020)		 348,02925
340,80172
286,07629
328,55950
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte)
(Ankara)		 SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 193.469 (2023)
197.061 (2022)
197.530 (2021)
202.000 (2020)		 347,69309
338,73380
283,34645
323,73184
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
9+0
10+0
9+0		 11
9
10
9		 197.331 (2023)
201.613 (2022)
200.969 (2021)
212.000 (2020)		 345,80611
336,52284
281,79108
318,58967
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+18
70+2
80+2
80+2		 92
72
82
82		 197.335 (2023)
190.336 (2022)
199.480 (2021)
202.000 (2020)		 345,80446
342,15352
282,45704
323,94992
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
6+0
6+0
8+0		 6
6
6
8		 197.868 (2023)
203.423 (2022)
200.795 (2021)
211.000 (2020)		 345,54997
335,62556
281,87974
319,20410
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
80+2
80+2		 96
93
82
82		 200.732 (2023)
188.995 (2022)
179.592 (2021)
177.000 (2020)		 344,20639
342,89298
291,74463
337,88123
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 204.573 (2023)
203.467 (2022)
201.077 (2021)
200.000 (2020)		 342,42401
335,61348
281,74184
324,91418
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
9+0
12+0
9+0		 11
9
12
9		 210.930 (2023)
198.805 (2022)
216.893 (2021)
230.000 (2020)		 339,56303
337,87683
275,15926
310,22339
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 85+3+0+3+0
85+3
75+2
70+2		 90
88
77
72		 210.939 (2023)
207.886 (2022)
202.372 (2021)
205.000 (2020)		 339,56043
333,48694
281,17821
322,08863
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İçel Sağlık Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Ebelik (Yüksekokul) SAY 80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2		 84
82
72
72		 213.882 (2023)
207.760 (2022)
206.943 (2021)
210.000 (2020)		 338,29086
333,54541
279,22807
319,56067
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
80+2
80+2		 95
93
82
82		 216.400 (2023)
211.861 (2022)
204.409 (2021)
208.000 (2020)		 337,21478
331,62051
280,27982
321,03615
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
12+0
12+0
14+0		 15
12
12
14		 218.590 (2023)
203.133 (2022)
191.368 (2021)
189.000 (2020)		 336,28779
335,76445
286,05651
330,78837
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 218.971 (2023)
213.841 (2022)
207.269 (2021)
210.000 (2020)		 336,12576
330,70827
279,10245
319,60063
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 219.031 (2023)
214.683 (2022)
209.334 (2021)
213.000 (2020)		 336,10033
330,30864
278,20438
318,36188
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+20
70+2
80+2
80+2		 104
72
82
82		 219.653 (2023)
203.079 (2022)
206.804 (2021)
207.000 (2020)		 335,84171
335,79151
279,28227
321,34968
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2		 84
82
72
72		 220.333 (2023)
207.372 (2022)
196.873 (2021)
195.000 (2020)		 335,55156
333,74181
283,63420
327,67078
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2		 84
82
72
72		 220.883 (2023)
215.183 (2022)
206.499 (2021)
211.000 (2020)		 335,33144
330,08604
279,40287
319,51533
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MARDİN) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2
70+2
70+2		 64
62
72
72		 221.433 (2023)
218.182 (2022)
212.832 (2021)
217.000 (2020)		 335,10931
328,72655
276,79545
316,20112
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2		 74
72
82
82		 221.886 (2023)
216.234 (2022)
209.874 (2021)
214.000 (2020)		 334,92044
329,60202
277,97860
317,69369
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(VAN) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 223.666 (2023)
219.484 (2022)
213.050 (2021)
220.000 (2020)		 334,17710
328,15343
276,69887
315,01385
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
80+2
80+2		 96
93
82
82		 225.841 (2023)
220.776 (2022)
211.939 (2021)
216.000 (2020)		 333,29160
327,58121
277,16465
316,94378
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 226.265 (2023)
221.192 (2022)
213.738 (2021)
217.000 (2020)		 333,10426
327,40260
276,42172
316,13998
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 65+2+0+2+0
55+2
40+1
 69
57
41
 226.779 (2023)
219.922 (2022)
215.388 (2021)
— (2020)		 332,90423
327,95875
275,76015
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
12+0
12+0
11+0		 11
12
12
11		 226.892 (2023)
209.257 (2022)
189.891 (2021)
195.000 (2020)		 332,85522
332,82634
286,72924
327,79817
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0+2+0+1
8+0
9+0
8+0		 11
8
9
8		 228.976 (2023)
220.595 (2022)
205.772 (2021)
205.000 (2020)		 332,02187
327,65616
279,71434
322,52929
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+18
70+2
80+2
80+2		 92
72
82
82		 229.674 (2023)
225.529 (2022)
218.125 (2021)
222.000 (2020)		 331,74433
325,46089
274,67143
313,75740
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0		 11
12
12
12		 229.685 (2023)
220.085 (2022)
203.637 (2021)
203.000 (2020)		 331,73969
327,88571
280,63449
323,54714
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 75+2+0+2+19
75+2
65+2
60+2		 98
77
67
62		 229.907 (2023)
212.849 (2022)
207.243 (2021)
209.000 (2020)		 331,64972
331,18340
279,11259
320,33871
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 85+3+0+3+0
75+2
70+2
70+2		 88
77
72
72		 231.610 (2023)
224.643 (2022)
217.349 (2021)
221.000 (2020)		 330,96596
325,86337
274,97011
314,49713
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+15
60+2
50+2
40+1		 79
62
52
41		 231.866 (2023)
222.671 (2022)
217.304 (2021)
221.000 (2020)		 330,86232
326,73021
274,99082
314,32694
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİNOP) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 40+1+0+1+0
30+1

 41
31

 232.659 (2023)
228.323 (2022)
— (2021)
— (2020)		 330,54848
324,28979
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 233.203 (2023)
233.206 (2022)
211.695 (2021)
225.000 (2020)		 330,33604
322,21358
277,26070
312,42575
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0		 11
12
12
12		 233.676 (2023)
212.344 (2022)
200.248 (2021)
201.000 (2020)		 330,15590
331,40321
282,11738
324,34401
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AMASYA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 233.810 (2023)
224.814 (2022)
216.156 (2021)
218.000 (2020)		 330,09728
325,77441
275,44759
315,73024
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2

 64
62

 234.429 (2023)
227.199 (2022)
— (2021)
— (2020)		 329,83494
324,73726
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 236.538 (2023)
230.632 (2022)
223.415 (2021)
228.000 (2020)		 329,03038
323,27089
272,53563
311,03321
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+20
80+2
90+3
90+3		 103
82
93
93		 237.520 (2023)
229.118 (2022)
222.664 (2021)
227.000 (2020)		 328,65834
323,94547
272,83164
311,49260
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Ebelik (Yüksekokul) SAY 50+2+0+2+0
50+2
40+1
40+1		 53
52
41
41		 237.804 (2023)
228.796 (2022)
219.978 (2021)
229.000 (2020)		 328,55342
324,08804
273,94658
310,74032
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 30+1+0+1+0


 32


 238.362 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 328,33593
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0		 10
8
8
8		 239.280 (2023)
234.453 (2022)
210.097 (2021)
211.000 (2020)		 327,98047
321,68428
277,89553
319,27790
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1


 7


 239.348 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 327,96047
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 239.680 (2023)
232.628 (2022)
208.736 (2021)
206.000 (2020)		 327,81389
322,46219
278,46571
321,58202
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 40+1+0+1+10


 52


 239.957 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 327,70828
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 40+1+0+1+10
70+2
60+2
60+2		 52
72
62
62		 240.227 (2023)
225.402 (2022)
217.928 (2021)
222.000 (2020)		 327,60058
325,50469
274,75052
314,09182
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 240.938 (2023)
229.760 (2022)
220.373 (2021)
226.000 (2020)		 327,33162
323,65378
273,77606
312,18793
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0		 9
8
8
6		 241.281 (2023)
235.013 (2022)
213.291 (2021)
236.000 (2020)		 327,19923
321,45209
276,60093
307,67484
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 50+2+0+2+0
40+1
50+2
50+2		 53
41
52
52		 241.658 (2023)
231.041 (2022)
223.978 (2021)
227.000 (2020)		 327,04420
323,10715
272,31561
311,52940
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+18
70+2
80+2
80+2		 92
72
82
82		 241.998 (2023)
221.470 (2022)
216.024 (2021)
219.000 (2020)		 326,91321
327,27670
275,50437
315,44153
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 65+2+0+2+16
65+2
50+2
40+1		 85
67
52
41		 243.221 (2023)
229.209 (2022)
222.115 (2021)
228.000 (2020)		 326,46726
323,90243
273,05832
311,03583
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 243.830 (2023)
238.540 (2022)
228.535 (2021)
233.000 (2020)		 326,24102
320,01143
270,55742
308,73549
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1


 8


 244.398 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 326,02416
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2		 83
82
72
72		 244.637 (2023)
231.748 (2022)
223.088 (2021)
226.000 (2020)		 325,93616
322,82421
272,66708
312,17797
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz)
(GİRESUN) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2		 74
72
82
82		 244.913 (2023)
235.793 (2022)
227.073 (2021)
230.000 (2020)		 325,83184
321,13130
271,11301
310,04599
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2
45+2
40+1		 64
62
47
41		 245.279 (2023)
233.630 (2022)
224.108 (2021)
228.000 (2020)		 325,69530
322,03522
272,26274
310,96649
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
80+2
80+2		 94
93
82
82		 248.308 (2023)
236.312 (2022)
227.547 (2021)
231.000 (2020)		 324,59329
320,91964
270,92772
309,54235
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
60+2
60+2		 73
72
62
62		 248.413 (2023)
234.872 (2022)
226.217 (2021)
231.000 (2020)		 324,54884
321,50817
271,43294
309,77637
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 85+3+0+3+0
75+2
65+2
 89
77
67
 248.529 (2023)
238.074 (2022)
227.857 (2021)
— (2020)		 324,50975
320,20639
270,81026
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 250.374 (2023)
237.495 (2022)
228.299 (2021)
233.000 (2020)		 323,83918
320,44117
270,64164
308,75918
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AĞRI) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
50+2

 64
52

 251.398 (2023)
237.699 (2022)
— (2021)
— (2020)		 323,46352
320,35740
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARS) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 50+2+0+2+0
50+2
60+2
60+2		 54
52
62
62		 251.564 (2023)
238.669 (2022)
229.750 (2021)
234.000 (2020)		 323,40290
319,96008
270,09000
308,59326
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Ebelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 18+0+0+0+0
23+0
28+0
25+0		 18
23
28
25		 266.274 (2023)
296.113 (2022)
249.161 (2021)
269.000 (2020)		 318,25377
299,16835
263,13720
294,02759
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 59+0+0+0+0
51+0
50+0
51+0		 59
51
50
51		 271.675 (2023)
260.732 (2022)
277.201 (2021)
318.000 (2020)		 316,44767
311,31915
254,28661
277,35548
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 16+0+0+0+0
13+0
16+0
12+0		 16
13
16
12		 285.994 (2023)
322.939 (2022)
261.535 (2021)
286.000 (2020)		 311,85199
291,01079
259,11416
287,89846
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0
34+0
34+0
32+0		 34
34
34
32		 292.018 (2023)
310.138 (2022)
308.151 (2021)
336.000 (2020)		 309,99640
294,82776
245,65143
271,90384
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 10+0+0+0+0
6+0
6+0
6+0		 10
6
6
6		 293.611 (2023)
207.686 (2022)
229.809 (2021)
239.000 (2020)		 309,53269
333,58184
270,06677
306,15756
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 76+0+0+0+0
68+0
68+0
76+0		 76
68
68
76		 298.209 (2023)
283.501 (2022)
281.933 (2021)
285.000 (2020)		 308,18634
303,30501
252,88631
288,19045
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 76+0+0+0+0
68+0
68+0
76+0		 76
68
68
76		 344.856 (2023)
318.283 (2022)
300.650 (2021)
308.000 (2020)		 295,59537
292,37422
247,67472
280,36348
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 42+0+0+0+0
34+0
34+0
 42
34
18
 357.829 (2023)
345.972 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 292,44085
284,61024
Dolmadı
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 30+0+0+0+0
30+0
30+0
25+0		 30
30
30
25		 384.627 (2023)
425.776 (2022)
365.525 (2021)
357.000 (2020)		 286,32707
266,26309
231,39609
266,02988
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 55+0+0+0+0
51+0
48+0
51+0		 55
51
22
51		 385.765 (2023)
413.946 (2022)
Dolmadı (2021)
449.000 (2020)		 286,07627
268,66223
Dolmadı
245,10932
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 28+0+0+0+0
48+0
68+0
68+0		 28
48
68
68		 397.567 (2023)
329.008 (2022)
323.038 (2021)
337.000 (2020)		 283,56341
289,32029
241,83188
271,56669
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Ebelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 44+0+0+0+0
41+0
41+0
36+0		 44
41
23
36		 399.376 (2023)
374.043 (2022)
Dolmadı (2021)
442.000 (2020)		 283,19793
277,52597
Dolmadı
246,53380
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 42+0+0+0+0
37+0
32+0
25+0		 42
37
18
25		 475.514 (2023)
525.520 (2022)
Dolmadı (2021)
459.000 (2020)		 269,01512
249,35849
Dolmadı
243,29810
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 17+0+0+0+0
13+0
12+0
8+0		 17
13
1
8		 479.705 (2023)
501.325 (2022)
Dolmadı (2021)
518.000 (2020)		 268,31743
252,97800
Dolmadı
232,89845
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Ebelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0


 34


 484.338 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 267,55017
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 52+0+0+0+0
42+0

 52
42

 491.232 (2023)
503.562 (2022)
— (2021)
— (2020)		 266,46326
252,62407
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 65+0+0+0+0
47+0
46+0
47+0		 65
47
46
47		 492.922 (2023)
488.325 (2022)
374.999 (2021)
386.000 (2020)		 266,19562
255,01069
227,97119
258,84665
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Ebelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 17+0+0+0+0
14+0
12+0
9+0		 17
14

9		 525.290 (2023)
619.722 (2022)
Dolmadı (2021)
592.000 (2020)		 261,25330
237,49387
Dolmadı
223,03116
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 68+0+0+0+0
68+0
68+0
59+0		 68
68
68
59		 527.975 (2023)
427.684 (2022)
357.716 (2021)
384.000 (2020)		 260,87168
265,88395
233,47569
259,26532
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0


 25


 536.613 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 259,63461
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 68+0+0+0+0
68+0
68+0
68+0		 68
68
18
68		 568.180 (2023)
573.374 (2022)
Dolmadı (2021)
398.000 (2020)		 255,35586
242,96765
Dolmadı
255,80438
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 42+0+0+0+0
42+0
42+0
34+0		 42
42
12
34		 607.113 (2023)
640.102 (2022)
Dolmadı (2021)
476.000 (2020)		 250,44604
235,25926
Dolmadı
240,04480
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 42+0+0+0+0


 42


 614.482 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 249,54617
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 40+0+0+0+0
20+0

 40
20

 682.687 (2023)
608.553 (2022)
— (2021)
— (2020)		 242,03887
238,75747
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
42+0
42+0
34+0		 51
42
42
34		 697.141 (2023)
421.615 (2022)
388.773 (2021)
460.000 (2020)		 240,56236
267,10623
207,45233
242,98487
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 2+0+0+0+0


 2


 699.161 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 240,35920
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ebelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 9+0+0+0+0


 9


 708.227 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 239,46402
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
2+0
 1
1
1
 1.198.538 (2023)
302.376 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 199,49940
297,17972
Dolmadı
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