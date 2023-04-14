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Haberler Yaşam Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı hayatını kaybetmişti! İtalyan voleybolcu Ituma'nın annesi ilk kez konuştu
Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:59

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı hayatını kaybetmişti! İtalyan voleybolcu Ituma'nın annesi ilk kez konuştu

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İstanbul'da Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşan İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımının oyuncusu Julia Ituma (19), Üsküdar'daki Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maçın ardından sabaha karşı otel odasından aşağı atlayarak yaşamına son verdi. İtalyan voleybolcu Ituma'nın annesi Elizabeth, ülkenin ana akım gazetelerinden La Repubblica'ya yaptığı açıklamada, kızının intiharına inanmadığını söyledi. Anne Elizabeth, dosya soruşturmasını bizzat görmek istediğini sözlerine ekledi…

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Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı hayatını kaybetmişti! İtalyan voleybolcu Ituma’nın annesi ilk kez konuştu

Son dakika haberleri: İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımının oyuncusu Julia Ituma (19), CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İstanbul'da Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 kaybetikleri maçın ardından sabaha karşı otelin odasından aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ituma'nın annesi Elizabeth, ilk kez konuştu. Kızının intihar ettiğine inanmadığını söyleyen acılı annenin, kızının yaşamını yitirdiği yeri ve soruşturma dosyasını bizzat görmek istediği kaydedildi. İşte detaylar...

Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı hayatını kaybetmişti! İtalyan voleybolcu Ituma’nın annesi ilk kez konuştu

"BENİM KIZIM ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

Ülkenin ana akım gazetelerinden La Repubblica'nın haberinde, kızı Julia'nın hayatını kaybettiği haberini aldıktan sonra dün Türkiye'ye hareketinden önce Elizabeth'in "Benim kızım çok güçlüydü. Kendini bir pencereden aşağı atmak istediğine inanamıyorum." dediği ifade edildi.

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Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı hayatını kaybetmişti! İtalyan voleybolcu Ituma’nın annesi ilk kez konuştu

Anne Elizabeth'in kızının yaşamını yitirdiği yeri ve soruşturma dosyasını bizzat görmek istediği kaydedildi.

Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı hayatını kaybetmişti! İtalyan voleybolcu Ituma’nın annesi ilk kez konuştu

KIZININ GAYET MUTLU OLDUĞUNU AKTARDI

Elizabeth'in, Julia'nın son olarak ailesiyle geçen haftaki Paskalya Yortusu'nda bir araya geldiğini ve gayet mutlu olduğunu aktardığı da gazetenin haberinde yer aldı.

Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı hayatını kaybetmişti! İtalyan voleybolcu Ituma’nın annesi ilk kez konuştu

ANNESİYLE YAPTIĞI SON TELEFON KONUŞMASINDA BUNLARI SÖYLEMİŞ

Ayrıca Julia'nın Eczacıbaşı Dynavit ile yapılan maçın ardından annesiyle yaptığı telefon konuşmasında, "2 sayı yaptım ama takım kötüydü." dediği aktarıldı.

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