Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı hayatını kaybetmişti! İtalyan voleybolcu Ituma’nın annesi ilk kez konuştu

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İstanbul'da Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşan İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımının oyuncusu Julia Ituma (19), Üsküdar'daki Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maçın ardından sabaha karşı otel odasından aşağı atlayarak yaşamına son verdi. İtalyan voleybolcu Ituma'nın annesi Elizabeth, ülkenin ana akım gazetelerinden La Repubblica'ya yaptığı açıklamada, kızının intiharına inanmadığını söyledi. Anne Elizabeth, dosya soruşturmasını bizzat görmek istediğini sözlerine ekledi…