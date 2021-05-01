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Haberler Yaşam Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu olan Ebru Yaşar'ın hayatı!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 14:00

, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu olan 'ın hayatı!

Arabesk ve fantezi müziği solisti ile ilgili sorgulamalar başladı. Bugün İbo Show konuğu olarak izleyici karşısına çıkacak olan ünlü şarkıcıyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Son olarak Gel de Sevme isimli albümüyle müzik piyasasını sallarken ünlü şarkıcının hayatına dair sorgulamalar sürüyor. Ağrılı memur bir ailenin çocuğu olan , 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İşte Ebru Yaşar hayatı ve hakkında merak edilenleri…

Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu olan Ebru Yaşar'ın hayatı!

son günlerde hayatı ile merak edilen ünlü isimler arasında bulunuyor. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konuğu Ebru Yaşar olurken ona Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç eşlik edecek. Muhteşem müzik ziyafetinin yaşanacağı programda ünlü şarkıcıyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranmaya başlanacak. Ağrı kökenli memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğmuştur. Birçok albüm çalışması olduğu bilinen Ebru Yaşar son albümü Gel De Sevme ile çok konuşulmuştur. İşte hakkında tüm detaylar…

Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu olan Ebru Yaşar'ın hayatı!

EBRU YAŞAR KİMDİR?

Ünlü şarkıcı ile son günlerde sık sık araştırılıyor. Bu akşam İbo Show konuğu olarak gündeme gelen hayatı hakkında merak edilenler şöyle;

EBRU YAŞAR HAYATI

Ağrı kökenli memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu…

1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. 1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini Türk müzik piyasasında ispatladı.

2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu.

2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır.

2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı.

2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır. Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla" çıkartmıştır.

Ebru Yaşar 2015 yılında Necat Gülseven ile evlenmiştir. Ebru Yaşar'ın bu evlilikten, Hasan Poyraz ve Ebru Su isimli ikizleri bulunmaktadır.

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Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu olan Ebru Yaşar'ın hayatı!

Albümleri:

1995: Bu Sahilde

1997: Sevenler Ölmez

1999: Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

2003: Aşkımız Buraya Kadar

2006: Yeşillenirim

2008: Seviyorum Seni

2011: Delidir

2013: Sanat-ı Ebru

2017: Haddinden Fazla

Single'ları:

2012: "Ağlayamıyorum"

2014: "Cumartesi"

2019: "Alev Alev"

2020: "Kalmam"

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