Haberler Yaşam Ece Binay Mahsun Kırmızıgül'den neden ayrıldığını açıkladı! Ece Binay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 11:41

Ece Binay ile Mahsun Kırmızıgül 6 yıllık evliliklerini 11 Nisan 2022 tarihinde son verdi. Mahsun Kırmızıgül'ün ihanet iddialarıyla sallanan magazin dünyası, ikilinin boşanmasıyla şok yaşadı. Beykoz Adliyesi'nde 15 dakika süren boşanma davası sonucunda ikili hayatlarını resmi olarak ayırdı. Kızının eğitimi için uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Ece Binay, boşanma davası için bir süreliğine Türkiye'ye geri döndü. Boşanma davası sonrası ilk açıklama Mahsun Kırmızıgül'den gelirken, ünlü şarkıcı "Evliliğimizi kurtarmak için elimden geleni yaptım. Ama olmadı" ifadelerini kullandı. Peki, Ece Binay kimdir, kaç yaşındadır? Ece Binay ve Mahsun Kırmızıgül neden ayrıldı? İşte detaylar…