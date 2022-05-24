Ece Erken kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Erken eşi kimdir, neden öldü?

27 Ocak 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu Beşiktaş JK eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ardından Ece Erken eşi hakkında ilk defa ekranlarda konuşacak. Ünlü isim TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programının bugünkü konuğu oldu. Programla birlikte "Ece Erken kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi neden öldü? Soruları sorulmaya başlandı. Zaman zaman telefonla yaptığı bağlantıların haricinde ilk defa arkadaşının programında konuşacak ünlü isim samimi açıklamalarda bulunacak. İşte Ece Erken hayatı…