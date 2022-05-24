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Haberler Yaşam Ece Erken kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Erken eşi kimdir, neden öldü?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:38

Ece Erken kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Erken eşi kimdir, neden öldü?

27 Ocak 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu Beşiktaş JK eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ardından Ece Erken eşi hakkında ilk defa ekranlarda konuşacak. Ünlü isim TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programının bugünkü konuğu oldu. Programla birlikte "Ece Erken kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi neden öldü? Soruları sorulmaya başlandı. Zaman zaman telefonla yaptığı bağlantıların haricinde ilk defa arkadaşının programında konuşacak ünlü isim samimi açıklamalarda bulunacak. İşte Ece Erken hayatı…

Ece Erken kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Erken eşi kimdir, neden öldü?

Ece Erken kimdir? sorusu bugün yayınlanan Alişan'ın programı ardından gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak duran ünlü sunucu ve oyuncu uzun yıllar birlikte program yaptığı arkadaşının programına katılmayı kabul etti. Programın tanıtımları ardından Ece Erken kaç yaşında, nereli, eşi neden öldü? Soruları yanıt aramaya başladı. Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurulma anı üzerine sitemlerini dile getirmişti. İşte Ece Erken hayatı ve biyografisi…

Ece Erken kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Erken eşi kimdir, neden öldü?

ECE ERKEN KİMDİR?

11 Mayıs 1978 Çorlu doğumlu olan Ece Erken sunucu ve oyuncu olarak birçok yapımda yer aldı. Aslen Samsunlu olan Erken, babasının subay olması sebebiyle Ağır, Ankara ve Kıbrıs gibi yerlerde bulundu.

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Ece Erken kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Erken eşi kimdir, neden öldü?

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi mezunu olan ünlü isim sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Sonra Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı.

Ece Erken kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Erken eşi kimdir, neden öldü?

ECE ERKEN EŞİ

Ece Erken, 1 Eylül 2008'de Tuncer Öztarhan'la evlendi, 2009'da boşandılar.

Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Erken'in, 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu.

Ece Erken kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Erken eşi kimdir, neden öldü?

28 Haziran 2021 tarihinde evlendiği Beşiktaş JK eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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