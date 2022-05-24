Ece Erken kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Erken eşi kimdir, neden öldü?

ECE ERKEN KİMDİR?

11 Mayıs 1978 Çorlu doğumlu olan Ece Erken sunucu ve oyuncu olarak birçok yapımda yer aldı. Aslen Samsunlu olan Erken, babasının subay olması sebebiyle Ağır, Ankara ve Kıbrıs gibi yerlerde bulundu.