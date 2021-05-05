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Giriş Tarihi: 05.05.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 16:19

, tam kapanmada eczaneler çalışıyor mu? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında

Koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında güne başlarken sık sık araştırılıyor. 29 Nisan'dan itibaren tam kapanmaya geçilirken ilaç ve medikal ihtiyaçların karşılandığı kurumla ilgili olarak eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt aranıyor. genelgesi ile sokağa çıkma yasağında açık kurumlar belli olurken eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Tam kapanmada ? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte eczane açılış ve kapanış saatleri

Eczaneler açık mı, tam kapanmada eczaneler çalışıyor mu? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri

Yurt genelinde 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri aralığında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde binlerce kişinin gündemine geliyor. Geçen hafta başlayan tam kapanma süresince ilaç satışı yapan işletmeler ve çalışanlar , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. genelgesine göre manav, bakkal, kasap, market gibi işletmeler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirli saat aralığında hizmet veriyor. Bu kapsamda , kaça kadar açık? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta kapanıyor? İşte tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri

Eczaneler açık mı, tam kapanmada eczaneler çalışıyor mu? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Sağlık problemi yaşayan, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 17 Mayıs sabah 05.00'a kadar devam edecek olan 17 günlük sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak olan işletme ve iş yerleri tarafından yayımlana genelge ile duyurulurken eczane çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

ECZANELER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler açık olacak. Eczaneler saat 09.00-18.00 arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczacı Odası'ndan mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyuruldu.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

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Eczaneler açık mı, tam kapanmada eczaneler çalışıyor mu? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler, yasak süresi boyunca saat 09:00 – 18:00 arasında hizmet verebilecek.

Eczaneler açık mı, tam kapanmada eczaneler çalışıyor mu? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri
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Eczaneler açık mı, tam kapanmada eczaneler çalışıyor mu? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri
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