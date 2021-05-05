Eczaneler açık mı, tam kapanmada eczaneler çalışıyor mu? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri

Koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında eczane çalışma saatleri güne başlarken sık sık araştırılıyor. 29 Nisan'dan itibaren tam kapanmaya geçilirken ilaç ve medikal ihtiyaçların karşılandığı kurumla ilgili olarak eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağında açık kurumlar belli olurken eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Tam kapanmada eczaneler açık mı? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte eczane açılış ve kapanış saatleri