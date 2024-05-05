Edanur Gezer İBB’nin ölüm çukurunda can vermişti: Şüpheliler hakkında dikkat çeken gelişme!

4 GÖZALTI KARARI

Gelen son dakika bilgilerine göre; İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde; İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.