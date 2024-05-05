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Haberler Yaşam Edanur Gezer İBB’nin ölüm çukurunda can vermişti: Şüpheliler hakkında dikkat çeken gelişme!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 09:47

Edanur Gezer İBB’nin ölüm çukurunda can vermişti: Şüpheliler hakkında dikkat çeken gelişme!

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB tarafından açılan ancak kapatılmayan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturma kapsamında İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA
Edanur Gezer İBB’nin ölüm çukurunda can vermişti: Şüpheliler hakkında dikkat çeken gelişme!

İstanbul Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde meydana gelen olayda 5 yaşındaki Edanur Gezer kazı çalışmasının ardından oluşan su birikintisine düşerek boğuldu. Çevredekiler görüp durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine yaşı küçük birinin düşerek boğulduğunu belirledi.

Edanur Gezer İBB’nin ölüm çukurunda can vermişti: Şüpheliler hakkında dikkat çeken gelişme!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay yerine intikal edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisi ile dolduğu görüldü. Kimlik bilgileri belirlenen Edanur Gezer (5) isimli yaşı küçük şahsın su birikintisine düşerek boğulduğu tespit edildi.

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Edanur Gezer İBB’nin ölüm çukurunda can vermişti: Şüpheliler hakkında dikkat çeken gelişme!

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi amaçlı hastaneye kaldırılan Edanur'un hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Edanur Gezer İBB’nin ölüm çukurunda can vermişti: Şüpheliler hakkında dikkat çeken gelişme!

4 GÖZALTI KARARI

Gelen son dakika bilgilerine göre; İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde; İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edanur Gezer İBB’nin ölüm çukurunda can vermişti: Şüpheliler hakkında dikkat çeken gelişme!

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş mühendisi Furkan K. , kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandığı belirtilirken diğer şüpheli ise aranıyor.

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