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Edanur Gezer İBB’nin ölüm çukurunda can vermişti: Şüpheliler hakkında dikkat çeken gelişme!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
09:47
Edanur Gezer İBB’nin ölüm çukurunda can vermişti: Şüpheliler hakkında dikkat çeken gelişme!
İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB tarafından açılan ancak kapatılmayan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturma kapsamında İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.