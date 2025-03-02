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Haberler Yaşam Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu! Edip Akbayram kimdir?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 20:24 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 20:25

Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu! Edip Akbayram kimdir?

Geçirdiği zatürre hastalığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören sanatçı Edip Akbayram, taburcu edildikten sonra evinde düşmesi sonucu 9 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavisi yoğun bakımda devam eden usta sanatçı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 75 yaşındaki usta isim Türk müziğinin önemli seslerinden biriydi ve uzun yıllar sahneye çıkmış, birçok unutulmaz şarkıya imza atmış bir sanatçıydı. Peki; Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı? İşte, detaylar…

Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu! Edip Akbayram kimdir?

Türk müziğinin önemli isimlerinden Edip Akbayram, evinde geçirdiği bir düşüşün ardından iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Sevilen sanatçı, yoğun bakımda süren tedavisinin ardından, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Peki; Edip Akbayram kimdir, neden öldü, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı? İşte, detaylar.

Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu! Edip Akbayram kimdir?

EDİP AKBAYRAM HAYATINI KAYBETTİ!

Evinde düştükten sonra iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan sanatçı Edip Akbayram(74), yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Geçirdiği zatürre hastanlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören sanatçı Edip Akbayram, taburcu edildikten sonra evinde düşmesi sonucu 9 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alınarak tedavisine başlandı. 52 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 19.30'da çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

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Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu! Edip Akbayram kimdir?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin değerli sanatçılarından Edip Akbayram'ın, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu! Edip Akbayram kimdir?

Güner, "Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu! Edip Akbayram kimdir?

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı ve bir ayağı sakat kaldı. Lisede kurdukları orkestra ile müziğe ilk adımını attı. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Diş hekimliğini kazanmasına rağmen kendini müziğe verdi. İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Daha sonra 'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu. 'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.