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Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu! Edip Akbayram kimdir?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
20:25
Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu! Edip Akbayram kimdir?
Geçirdiği zatürre hastalığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören sanatçı Edip Akbayram, taburcu edildikten sonra evinde düşmesi sonucu 9 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavisi yoğun bakımda devam eden usta sanatçı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 75 yaşındaki usta isim Türk müziğinin önemli seslerinden biriydi ve uzun yıllar sahneye çıkmış, birçok unutulmaz şarkıya imza atmış bir sanatçıydı. Peki; Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı? İşte, detaylar…