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EDİRNE İFTAR VAKTİ 2025: Edirne İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
14:12
Ramazan ayının manevi atmosferi Edirne'de olduğu gibi tüm yurtta hissedilmeye başlarken, oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Gecenin bereketiyle yapılan sahurun ardından, oruç tutanlar iftar saatini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde yaşamak isteyenler, günlük imsakiye bilgilerini takip ederek ibadetlerini eksiksiz yerine getirmeye hazırlanıyor. İşte 2025 yılı Edirne için sahur ve iftar vakitleri ile imsakiye detayları...