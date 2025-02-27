Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EDİRNE İFTAR VAKTİ 2025: Edirne İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 14:12

EDİRNE İFTAR VAKTİ 2025: Edirne İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayının manevi atmosferi Edirne'de olduğu gibi tüm yurtta hissedilmeye başlarken, oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Gecenin bereketiyle yapılan sahurun ardından, oruç tutanlar iftar saatini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde yaşamak isteyenler, günlük imsakiye bilgilerini takip ederek ibadetlerini eksiksiz yerine getirmeye hazırlanıyor. İşte 2025 yılı Edirne için sahur ve iftar vakitleri ile imsakiye detayları...

EDİRNE İFTAR VAKTİ 2025: Edirne İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayının bereketi ve manevi coşkusu Edirne'de de hissedilmeye başlandı. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerine göre hazırlıklarını sürdürüyor. Gün boyunca sabır ve ibadetle geçirilen saatlerin ardından iftar sofraları kurulacak, dualar eşliğinde oruçlar açılacak. 2025 yılı Edirne imsakiyesi ile sahur ve iftar saatlerini merak edenler için detaylar belli oldu. İşte Edirne için gün gün iftar ve sahur vakitleri…

EDİRNE İFTAR VAKTİ 2025: Edirne İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

EDİRNE İMSAKİYE 2025: EDİRNE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin 81 ili için 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Edirne başta olmak üzere tüm illerde iftar ve sahur saatleri netleşti. Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve her il için belirlenen iftar ile sahur vakitleri duyuruldu:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EDİRNE İFTAR VAKTİ 2025: Edirne İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

EDİRNE İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:17
İftar Vakti: 19:11

2 Mart 2025 Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 06:15
İftar Vakti: 19:12

3 Mart 2025 Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:13
İftar Vakti: 19:13

4 Mart 2025 Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 06:12
İftar Vakti: 19:14

5 Mart 2025 Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 06:10
İftar Vakti: 19:15

EDİRNE İFTAR SAATİ

EDİRNE İFTAR VAKTİ 2025: Edirne İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

EDİRNE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:30

2 Mart Pazar: 20:32

3 Mart Pazartesi: 20:33

4 Mart Salı: 20:34

5 Mart Çarşamba: 20:35

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

EDİRNE İFTAR VAKTİ 2025: Edirne İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanır. 2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecektir. Bayram namazı kılındıktan sonra akraba ziyaretleri ve yardımlaşma gelenekleri yerine getirilir.

SON DAKİKA