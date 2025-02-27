EDİRNE İFTAR VAKTİ 2025: Edirne İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayının bereketi ve manevi coşkusu Edirne'de de hissedilmeye başlandı. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerine göre hazırlıklarını sürdürüyor. Gün boyunca sabır ve ibadetle geçirilen saatlerin ardından iftar sofraları kurulacak, dualar eşliğinde oruçlar açılacak. 2025 yılı Edirne imsakiyesi ile sahur ve iftar saatlerini merak edenler için detaylar belli oldu. İşte Edirne için gün gün iftar ve sahur vakitleri…