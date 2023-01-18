Edirne’de Gezilecek Yerler 2023 - Edirne Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Edirne Gezilecek Yerler

Edirne, Osmanlı Dönemi'ne uzun yıllar başkent olmuş bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Gezilecek yerleri hem kültürel ve tarihsel açıdan hem de doğal güzellikler açısından oldukça çeşitlidir.

Edirne ziyareti sırasında turistlik bir gezi için yollara düşen insanların, gezmesi ve görmesi gereken yerler arasındaki başlıca konumlar; Selimiye Camii, Edirne Sağlık Müzesi, Uzunköprü, Meriç Köprüsü ve Ulu Camii olarak çeşitlendirilebilir. Edirne, gezilecek yerler bakımından hem Osmanlı kültürünü, hem Bizans-Roma kültürünü hem de Antik dönem medeniyetleri kültürlerini yansıtmasından dolayı oldukça ünlüdür.