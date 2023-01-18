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Haberler Yaşam Edirne’de Gezilecek Yerler 2023 - Edirne Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:51

Edirne’de Gezilecek Yerler 2023 - Edirne Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Edirne; Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında konumlanan ve özellikle Erken Osmanlı Dönemi açısından büyük önem arz eden bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde barındırdığı birçok tarihi kültürel yapı ve doğal güzellikleri sayesinde, insanlar tarafından, Edirne'de gezilecek yerler ile ilgili birçok araştırma ve inceleme yapılmaktadır. Osmanlı kültürünü yansıtan camii, hamam ve kervansarayları ise görülmeye değerdir. İşte, Edirne'de gezilecek yerler – Edirne gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkında tüm bilgiler...

Edirne’de Gezilecek Yerler 2023 - Edirne Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Trakya bölgesinin en sevilen ve dikkat çeken yerlerinden biri olan Edirne; 400 bin nüfusa sahiptir. Türkiye'nin sınır kentlerinden biri olan Edirne, binlerce yıllık geçmişe sahiptir ve Edirne'ye ilk yerleşimler eski Trak kabileleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunca yıllık geçmişe dayalı olarak ise Edirne gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar açısından oldukça zengindir. Detaylar haberimizde...

Edirne’de Gezilecek Yerler 2023 - Edirne Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Edirne'de Gezilecek Yerler

Edirne; Yunanistan ve Bulgaristan ile komşu olduğu için stratejik önemi oldukça yüksektir. 88 sene Osmanlı İmparatorluğu'na başkent olan Edirne, hem kültürel ve tarihsel açıdan hem de doğal güzellikler açısından her sene yüz binlerce insana harika bir gezi kenti olmaktadır. Edirne; kadim devletlere kent olmasıyla, özellikle de Osmanlı İmparatorluğu için çok önemli bir kent olmasıyla, turistlerin ve gezginlerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Edirne'de gezilecek yerler ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Selimiye Camii
  • Enez Kalesi
  • Hıdırlık Tabyası
  • Rüstem Paşa Kervansarayı
  • Sweti George Bulgar Kilisesi
  • Meriç Köprüsü
  • Hacı Adil Bey Çeşmesi
  • Beyazıd Köprüsü
  • Edirne Büyük Sinagogu
  • Eski Camii
  • Üç Şerefeli Camii
  • Muradiye Camii
  • Kırkpınar Er Meydanı
  • Karaağaç Tren Garı
  • Adalet Kasrı ve Kulesi
  • Edirne Sarayı
  • Gazi Mihal Camii
  • Beyazıd II. Külliyesi ve Şifahane
  • Dar-ül Hadis Camii
  • Karaağaç
  • Enez ve Yayla Sahili
  • Erikli Plajı
  • İbrice Koyu
  • Edirne Sağlık Müzesi
  • Edirne Müzesi
  • Selimiye Vakfı Müzesi
  • Balkan Savaşı Müzesi
  • Karaağaç Mahallesi
  • Edirne Saroz İbrice Limanı
  • Edirne Evleri
  • Lozan Anıtı
  • Hafızağa Konağı
  • Mehmet Av Köşkü
  • Gökçetepe Tabiat Parkı
  • Danişment Tabiat Parkı
  • Edirne Söğütlük Kent Ormanı
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Edirne’de Gezilecek Yerler 2023 - Edirne Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Edirne Gezilecek Yerler

Edirne, Osmanlı Dönemi'ne uzun yıllar başkent olmuş bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Gezilecek yerleri hem kültürel ve tarihsel açıdan hem de doğal güzellikler açısından oldukça çeşitlidir.

Edirne ziyareti sırasında turistlik bir gezi için yollara düşen insanların, gezmesi ve görmesi gereken yerler arasındaki başlıca konumlar; Selimiye Camii, Edirne Sağlık Müzesi, Uzunköprü, Meriç Köprüsü ve Ulu Camii olarak çeşitlendirilebilir. Edirne, gezilecek yerler bakımından hem Osmanlı kültürünü, hem Bizans-Roma kültürünü hem de Antik dönem medeniyetleri kültürlerini yansıtmasından dolayı oldukça ünlüdür.

Edirne’de Gezilecek Yerler 2023 - Edirne Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

Edirne; Orta Asya'dan göç eden Traklar tarafından ilkçağda kurulmuş olan bir şehirdir. Binlerce senelik geçmişi boyunca birden fazla medeniyete ve uygarlığa kapılarını açan ve ev sahipliği yapan Edirne, tüm bu medeniyetlerden aldığı tarihi ve kültürel yapıları günümüze kadar ulaştırmayı başarmıştır. Kültür turizmi açısından Türkiye'nin sayılı kentlerinden bir tanesi olan Edirne turistler ve gezginler tarafından büyük ilgi görmektedir. İşte, görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar;

  • Ulu Camii – Eski Camii
  • Selimiye Camii
  • Uzunköprü
  • Meriç Köprü
  • Adalet Kasrı
  • Rüstem Paşa Kervansarayı
  • Arasta Çarşısı
  • Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi
  • Üç Şerefeli Camii
  • Balkan Savaşları Müzesi
  • Muradiye Camii
  • Edirne Büyük Sinagogu
  • Enez Kalesi
  • Hersekzade Ahmet Paşa Camii
  • Roma Villası
  • Edirne Sağlık Müzesi
  • Edirne Müzesi
  • Edirne Sarayı
  • Karaağaç Tren Garı
  • Edirne Evleri
  • Hafızağa Konağı
  • Mehmet Av Köşkü
  • Sokullu Hamamı
  • Saray Hamamı
  • Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
  • Beyazid Köprüsü
  • II. Beyazıd Külliyesi
  • Peykler Medresesi
  • Ergene Köprüsü
  • Telli Çeşme
  • Çataltepe Tümülüsü
  • Ainos Antik Kenti
  • Şeyh Edebali Türbesi
Edirne’de Gezilecek Yerler 2023 - Edirne Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Edirne Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Yüzlerce sene hüküm sürüp ayakta kalmış ve Dünya'ya hükmetmiş olan kadim imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu'na 88 sene başkent olmuş Edirne; kültürel ve tarihsel açıdan gezilecek birçok yere sahiptir. Tarih severlerin ziyaret etmek istediği bu tarihi ve kültürel harikalarının yanı sıra Edirne'nin doğal güzellikleri de turistleri kendisine çekmektedir. Hem Edirne hem de Edirne çevresi gezilecek doğal mekanlar şu şekilde sıralabilir;

  • Meriç Nehri
  • Kınık Şelalesi
  • Gala Gölü Milli Parkı
  • Edirne Kent Ormanı
  • Keşan, Erikli, Enez, İpsala
  • Saros Körfezi
  • Mecidiye Sahili
  • Gökçetepe Tabiat Parkı
  • İtalyan Koyu
  • Yayla Sahili
  • İbrice Limanı
  • Tunca Nehri
  • Sazlıdere Sahili
  • Gala Gölü
  • Dalyan Gölü
  • Erikli Tuzla Gölü
  • Edirne Söğütlük Kent Ormanı
  • Erikli Plajı
  • Süloğlu Barajı
  • Koru Dağları
  • Danışment Tabiat Parkı
  • Sarayiçi Tavuk Ormanı
  • Mercan Göleti
  • İpsala Koyuntepe Köyü
  • Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkeler
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