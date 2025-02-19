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Haberler Yaşam Edirne'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Edirne'de okul var mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:37

Edirne'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Edirne'de okul var mı?

Altay kar fırtınası ülkemizde etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren kar yağışını karşılarken gözler kar tatili açıklamalarına çevrildi. Edirne Valiliği de bu noktada bölgede bulunan öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından takibe alındı. Edirne'de yarın okullar tatil mi sorusu yanıt ararken Meteorolojik hava durumu verileri değerlendiriliyor. Peki; 20 Şubat 2025 Perşembe Edirne'de okul var mı, tatil oldu mu?

Edirne’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Edirne’de okul var mı?

Edirne'de okullar tatil mi sorusunda ilgili makamların duyuru ekranları kontrol ediliyor. Kar fırtınasından etkilenen illerde olumsuz hava koşullarına karşın uyarı verilirken okulların tatil olup olmayacağı merak edilenler arasında. Peki; 20 Şubat Perşembe Edirne'de yarın okullar tatil edildi mi, açıklama geldi mi?

Edirne’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Edirne’de okul var mı?

EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Altay kar fırtınası Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre yurdu etkisi altına alan kar yağışı gözler valilik kar tatili açıklamalarında.

Edirne'de okullar 20 Şubat Perşembe günü için henüz tatil edilmedi. İlerleyen saatlerde açıklama gelmesi durumunda haberde yer alacak.

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Edirne’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Edirne’de okul var mı?

EDİRNE HAVA DURUMU

Edirne bugün hava, 1 derece sıcaklıkta çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı ile devam ediyor. İlerleyen saatlerde sıcaklığın düşeceği Edirne'de kar yağışının kendisini çok bulutlu havaya bırakması beklenenler arasında.

Edirne’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Edirne’de okul var mı?

KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Marmara Bölgesi için kar yağışı uyarısı pazar gününe kadar yapıldı. İller özelinde yoğunluğu farklılık gösterecek yağışın yeni haftayla birlikte etkisini azaltması bekleniyor.

Edirne’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Edirne’de okul var mı?
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