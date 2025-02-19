Edirne’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Edirne’de okul var mı?

EDİRNE HAVA DURUMU

Edirne bugün hava, 1 derece sıcaklıkta çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı ile devam ediyor. İlerleyen saatlerde sıcaklığın düşeceği Edirne'de kar yağışının kendisini çok bulutlu havaya bırakması beklenenler arasında.