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Edirne'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Edirne'de okul var mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:37
Edirne'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 20 Şubat Perşembe Edirne'de okul var mı?
Altay kar fırtınası ülkemizde etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren kar yağışını karşılarken gözler kar tatili açıklamalarına çevrildi. Edirne Valiliği de bu noktada bölgede bulunan öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından takibe alındı. Edirne'de yarın okullar tatil mi sorusu yanıt ararken Meteorolojik hava durumu verileri değerlendiriliyor. Peki; 20 Şubat 2025 Perşembe Edirne'de okul var mı, tatil oldu mu?