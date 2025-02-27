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Edirne’deki usulsüz arazi satışında çarpıcı detaylar! 21 adet lüks villa yapmışlar
Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
16:29
Edirne’deki usulsüz arazi satışında çarpıcı detaylar! 21 adet lüks villa yapmışlar
Edirne'de merkeze bağlı İskender Köy arazisinin usulsüz şekilde satışında eski köy muhtarı ile birlikte 8 kişinin tutuklandığı soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. Köy muhtarının arazi satışı yüzünden daha önce yargılandığı öğrenilirken araziyi satın alan iş insanı İsmail K.'nın ihaleye giren diğer müteahhitlerle anlaşarak araziyi satın aldığı iddia ediliyor. Köylünün satılan arazisine ise 21 adet lüks villa inşa edildi.