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Haberler Yaşam Edirne’deki usulsüz arazi satışında çarpıcı detaylar! 21 adet lüks villa yapmışlar
Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 16:29

Edirne’deki usulsüz arazi satışında çarpıcı detaylar! 21 adet lüks villa yapmışlar

Edirne'de merkeze bağlı İskender Köy arazisinin usulsüz şekilde satışında eski köy muhtarı ile birlikte 8 kişinin tutuklandığı soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. Köy muhtarının arazi satışı yüzünden daha önce yargılandığı öğrenilirken araziyi satın alan iş insanı İsmail K.'nın ihaleye giren diğer müteahhitlerle anlaşarak araziyi satın aldığı iddia ediliyor. Köylünün satılan arazisine ise 21 adet lüks villa inşa edildi.

Ali Can ZERAY
Edirne’deki usulsüz arazi satışında çarpıcı detaylar! 21 adet lüks villa yapmışlar

Edirne'de merkeze bağlı İskender Köy'de 2015 yılında satılan köy tüzel kişiliğine ait 14 bin 800 metrekarelik arazinin satışında 'kamu malında ihaleye fesat ve görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanan eski köy muhtarı ve iş insanlarının tutuklanmaları ile devam eden yargılamalarında detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Edirne’deki usulsüz arazi satışında çarpıcı detaylar! 21 adet lüks villa yapmışlar

Eski muhtar Bulut B'nin arazi satışını yaptıktan sonra köylünün şikayeti üzerine yargılandığı öğrenildi. Köylünün arazi satışının değerinin altında yapıldığını belirterek karşı çıktığı suçlamada, tutuklanan eski Muhtar Bulut B.'nin 2015 yılında, 1 Milyon 520 bin liraya satılan arazinin parasıyla köye, düğün salonu ve muhtarlık binası yaptığı belirtildi.

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Edirne’deki usulsüz arazi satışında çarpıcı detaylar! 21 adet lüks villa yapmışlar

İHALEYE ANLAŞMALI GİRDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Araziyi satın alan İsmail K.'nin ise ihaleye giren diğer iş insanları ile anlaşarak araziyi satın aldığı iddia edildi.

Edirne’deki usulsüz arazi satışında çarpıcı detaylar! 21 adet lüks villa yapmışlar

Köy arazisinin satışının yapıldığı gün ihaleye İsmail K, Seyit B., Raif Y., Ergün K., ile Hamit K.'girdiği ve ihaleye verilen aradan sonra iş insanlarının anlaşarak ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığı iddia ediliyor.

Edirne’deki usulsüz arazi satışında çarpıcı detaylar! 21 adet lüks villa yapmışlar

ARAZİYİ BAŞKASINA SATMIŞ, 21 LÜKS VİLLA İNŞA EDİLDİ

İskenderköy mevkii kentin en değerli arazilerinden oluşuyor. Tarlalarının imara açıldığı bu arazilerde villalar yapılıyor. Burada arazilerin dekarı, 1 Milyon Türk Lirası ile üzerinde satılmasıyla dikkat çekiyor.

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