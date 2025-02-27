Edirne’deki usulsüz arazi satışında çarpıcı detaylar! 21 adet lüks villa yapmışlar

Edirne'de merkeze bağlı İskender Köy'de 2015 yılında satılan köy tüzel kişiliğine ait 14 bin 800 metrekarelik arazinin satışında 'kamu malında ihaleye fesat ve görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanan eski köy muhtarı ve iş insanlarının tutuklanmaları ile devam eden yargılamalarında detaylar ortaya çıkmaya başladı.