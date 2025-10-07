Efkarlı Sözler - Şiirlerden, Şairlerden En Kederli, Yalnızlık Kokan, Dertli Efkar Sözleri

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:20

Yalnızlıkla örülü sessiz anlar, bazen en derin hisleri açığa çıkarır. Kalbin derinliklerinden süzülen hüzün, bir şiir mısrası gibi ruhumuza dokunur. Efkarlı sözler, yaşanan kırgınlıkları ve içtenliğin sessiz çığlıklarını dile getirir; kederi, yalnızlığı ve içsel sorgulamaları kelimelere dönüştürür. İşte şairlerin dizelerinden, hayatın acı tatlı yanlarını hissettiren, içten ve dertli efkar sözleri…

Efkar, insan ruhunun en derin ve bazen de en yalnız hallerinden doğar. Kimi zaman bir bakış, kimi zaman sessiz bir suskunlukla kendini gösterir. Şiirlerden, şairlerden süzülen efkarlı sözler, kalbin en gizli köşelerine dokunur; hüzünle karışık bir huzur verir. Bu sözler, yalnızlığın ve kederin sessiz yankısıdır; kimi kısa bir mısra, kimi uzun bir dizeler zinciriyle duygularınızı ifade etmenize yardımcı olur. İşte en kederli, yalnızlık kokan ve içten efkar sözleri

ŞİİRLERDEN VE ŞAİRLERDEN EFKÂR YÜKLÜ ALINTILAR

Ahmet Hamdi Tanpınar:
"Gözlerimde yaşlarla dolu bir İstanbul var; bir başına, sessiz, terk edilmiş."

Cahit Sıtkı Tarancı:
"Ölüm bir gün kapımı çalacak, o güne kadar hüzünle yaşamayı öğrenmeliyim."

Orhan Veli Kanık:
"Ne kadar yalnızsak, dünya o kadar büyür gözümüzde; insan, kalabalıkta bile yalnızdır."

Attilâ İlhan:
"Sevdiklerimden uzak, kederli bir şarkı gibi dolaşıyorum sokaklarda."

Ahmet Arif:
"Yalnızlık, bazen göğün en karanlık bulutudur; kalbe düşer, dinlemez."

Necip Fazıl Kısakürek:
"Kalbin suskunluğu, ruhun çığlığıdır; kimse duymadan içten içe çeker insan."

Fuzuli:
"Sevda, bazen acı verir; bazen de yalnızlığa mahkûm eder insanı."

Özdemir Asaf:
"Hayat, en çok da yalnız kalanların gözyaşlarıyla yazılır."

Yahya Kemal Beyatlı:
"İçimde bir sızı var; sesini duyan yok, teselliyi bilen yok."

EFKÂR VE KEDER DOLU SÖZLER

"Gözlerimdeki hüzün, susturulmuş bir çığlık gibi; kimseye söyleyemediğim acılarımı taşır."

"Kalbimden geçenleri anlatacak söz yok; yalnızlığın sessizliği içimde bir fırtına."

"Dertlerimi paylaşacak bir dost bulamadım, yalnızlığım en sadık arkadaşım oldu."

"Efkâr, bir gece gibi çöker; yıldızsız, ıssız ve soğuk."

"Her gülüşün ardında saklı bir hüzün vardır, bilmezsin, göremezsin."

"Bazı yaralar vardır ki görünmez ama her nefeste hatırlatır kendini."

"Gözyaşlarım, kimseye fark ettirmeden dökülen sessiz bir şiirdir."

"Hayat bazen sessiz bir acıdır; insan kendi içinde kaybolur."

Yalnızlık, bazen kalbin en yakın arkadaşı olur; ama bir o kadar da acıtır."

"Dertli bir yürek, suskunlukta kendi şiirini yazar."