Efkarlı Sözler - Şiirlerden, Şairlerden En Kederli, Yalnızlık Kokan, Dertli Efkar Sözleri

Efkar, insan ruhunun en derin ve bazen de en yalnız hallerinden doğar. Kimi zaman bir bakış, kimi zaman sessiz bir suskunlukla kendini gösterir. Şiirlerden, şairlerden süzülen efkarlı sözler, kalbin en gizli köşelerine dokunur; hüzünle karışık bir huzur verir. Bu sözler, yalnızlığın ve kederin sessiz yankısıdır; kimi kısa bir mısra, kimi uzun bir dizeler zinciriyle duygularınızı ifade etmenize yardımcı olur. İşte en kederli, yalnızlık kokan ve içten efkar sözleri…