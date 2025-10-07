Haberler
Yaşam
Efkarlı Sözler - Şiirlerden, Şairlerden En Kederli, Yalnızlık Kokan, Dertli Efkar Sözleri
Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:20
Efkarlı Sözler - Şiirlerden, Şairlerden En Kederli, Yalnızlık Kokan, Dertli Efkar Sözleri
Yalnızlıkla örülü sessiz anlar, bazen en derin hisleri açığa çıkarır. Kalbin derinliklerinden süzülen hüzün, bir şiir mısrası gibi ruhumuza dokunur. Efkarlı sözler, yaşanan kırgınlıkları ve içtenliğin sessiz çığlıklarını dile getirir; kederi, yalnızlığı ve içsel sorgulamaları kelimelere dönüştürür. İşte şairlerin dizelerinden, hayatın acı tatlı yanlarını hissettiren, içten ve dertli efkar sözleri…